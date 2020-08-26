В ожидании дебюта GeForce RTX 30 компания ZOTAC поделилась изображением двух новых моделей
Компьютерное сообщество продолжает считать дни до официального анонса потребительских графических решений с архитектурой Ampere, а ряд крупных производителей начинает в спешном порядке запускать свои рекламные кампании, дразня потенциальных покупателей: похоже, компания ZOTAC зашла дальше всех, поделившись с широкой общественностью изображением двух загадочных моделей видеокарт, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Twitter, ZOTAC Japan
Производитель продолжает развивать популярный нынче дизайн в чёрно-белых тонах — два представленных видеоадаптера, принадлежащих к серии OC White, также следуют новой моде. Более крупная модель имеет длинную печатную плату и как минимум три вентилятора, вероятно, являясь представителем линейки Triple Fan, вторая же получила более скромные размеры и всего два вентилятора, при этом походя на уже имеющиеся варианты видеоадаптеров серии GeForce RTX 20.
Естественно, производитель вполне мог представить модели на основе архитектуры Turing, однако ввиду скорого дебюта графических адаптеров GeForce RTX 30 и фактического прекращения производства ряда видеокарт текущего поколения это выглядело бы достаточно странно, поэтому источник считает, что ZOTAC стала первой компанией, поделившейся изображениями моделей поколения Ampere.
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Стоит напомнить, что до крупного мероприятия NVIDIA, на котором с высокой долей вероятности дебютируют видеокарты GeForce RTX 30, осталось всего несколько дней — событие состоится уже 1 сентября.
Обновление. К великому сожалению компьютерного сообщества, компания подтвердила, что модель в светлых тонах — GeForce RTX 2060 SUPER.
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