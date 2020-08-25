NVIDIA GeForce RTX 3070 будет примерно равна GeForce RTX 2080 Ti по уровню производительности — данные инсайдера
Дебют потребительских графических решений NVIDIA поколения Ampere упрямо приближается с каждым днём, заставляя разного рода инсайдеров и энтузиастов всё чаще делиться с компьютерной общественностью добытой нелёгким трудом информацией: на сей раз отличился Twiiter-аккаунт Moore's Law Is Dead, благодаря которому стали известны некоторые данные об одном из будущих продуктов.
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Источник изображения: Wccftech
Как сообщает источник, в разрезе уровня производительности видеокарта GeForce RTX 3070 будет примерно равна флагману прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti – инсайдер утверждает, что это подтверждённый факт.
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Источник изображения: Twitter, Moore's Law Is Dead
Стоит напомнить, что, судя по имеющейся информации, видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3070 будет основан на графическом процессоре GA104-400, наделённом 2944 потоковыми процессорами. Новинке приписывают наличие модификаций с 8 или 16 Гбайт видеопамяти «на борту» при стоимости в ~600-700 долларов. Впрочем, некоторые источники утверждают, что модель с бо́льшим объёмом памяти может появиться только с припиской «SUPER».
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Необходимо отметить, что сеть уже давно переполнена разнообразными «утечками» и слухами, в то время как официальная информация «из первых уст» станет доступна уже через неделю — 1 сентября NVIDIA планирует провести масштабное мероприятие, на котором с высокой долей вероятности дебютируют графические адаптеры серии GeForce RTX 30.
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