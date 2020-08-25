MSI зарегистрировала почти три десятка моделей видеокарт GeForce RTX 30
Неумолимо надвигающийся дебют графических адаптеров NVIDIA поколения Ampere заставляет производителей видеокарт всё активнее готовиться к данному событию: так, исследователи ресурса PC Gamer обнаружили 29 новых идентификаторов видеоадаптеров в базе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — все они относятся к тайваньской компании MSI.
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Источник изображения: MSI
Специалисты сайта VideoCardz сумели подсчитать количество представленных моделей: четыре из них имеют код V390, одиннадцать — V389, а четырнадцать — V388. Если компания будет придерживаться своей традиционной схемы именования, можно ожидать, что меньшие числа будут указывать на старшие видеоадаптеры: таким образом, наибольшее количество моделей зарезервировано за флагманской игровой видеокартой GeForce RTX 3090, модельный ряд GeForce RTX 3080 чуть менее обширен, а GeForce RTX 3070 представлена лишь четырьмя вариациями.
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Источник изображения: ЕЭК
Стоит заметить, что далеко не все модели в будущем смогут попасть на прилавки магазинов: зачастую производитель резервирует весь предполагаемый модельный ряд, а впоследствии задействует лишь часть вариантов.
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