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Скорый дебют графических решений NVIDIA серии GeForce RTX 30 стал катализатором не только для производителей видеокарт, но и для компаний, выпускающих компоненты для их охлаждения: так, словенское предприятие EKWB, известное компьютерному сообществу благодаря разработке и производству компонентов для систем жидкостного охлаждения, дразнит своих потенциальных покупателей на страницах Facebook, предвосхищая предстоящий анонс новинок, информирует ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

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В ответ на многочисленные вопросы касательно готовности новых продуктов компании, представитель EKWB сообщает, что первые модели СЖО, предназначенные для серии GeForce RTX 30, или уже готовы, или появятся практически сразу же после дебюта новых видеокарт, что указывает на то, что производитель уже давно располагает технической документацией от NVIDIA.

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Ассортимент EKWB представлен водоблоками на любой вкус, цена которых варьируется от 130 до 160 евро. Что касается стоимости компонентов для GeForce RTX 30, то никакой информации на этот счёт производитель пока не предоставляет.

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Источник изображений: EKWB, Facebook

Стоит напомнить, что, судя по имеющейся информации, новая линейка видеокарт NVIDIA поколения Ampere обладает нескромными «аппетитами»: так, утверждается, что значение TBP флагманского игрового видеоадаптера в лице GeForce RTX 3090 может без проблем превысить 300 Вт, поэтому новинка, естественно, потребует качественного охлаждения.