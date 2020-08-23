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Вторая половина июля ознаменовалась дебютом гибридных процессоров AMD поколения Renoir в настольном сегменте, однако радость потенциальных покупателей была недолгой: оказалось, что новинки найдут своё призвание в уже готовых системах от OEM-производителей. Впрочем, как это обычно бывает, через несколько недель новые продукты всё же появились в розничной продаже, в том числе в японских магазинах, тут же снискав популярность среди покупателей, о чём сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на данные азиатского сайта AKIBA PC Hotline.

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Источник изображения: AMD

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По информации источника, японские ритейлеры рапортуют о небывалом спросе на гибридные процессоры AMD Ryzen PRO 4000G — в большинстве магазинов новинки раскупаются как горячие пирожки в течение считанных часов.

Наиболее востребованными моделями стали 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 PRO 4750G (3,6/4,4 ГГц) с GPU Vega 8 «на борту», а также его младший «собрат» в лице 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 PRO 4650G (3,7/4,2 ГГц), снабжённого встроенной графической подсистемой Vega 7. При этом стоимость новинок эквивалентна $415 и $280 (с учётом налогов) соответственно.

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Кроме того, объёмы продаж материнских плат в японской рознице тоже поползли вверх: наиболее популярными стали компактные модели на базе чипсета B550. По данным источника, в данный момент поставки APU Ryzen 4000G весьма ограничены, однако в будущем ожидается улучшение ситуации.