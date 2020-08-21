Видеокарты GeForce RTX 30 стали звёздами маркетинговых кампаний партнёров NVIDIA — победителям обещаны призы
Дебют потребительских видеокарт NVIDIA поколения Ampere, неумолимо приближающийся с каждым днём, вынудил специалистов маркетинговых отделов ряда производителей заняться своими прямыми обязанностями, а именно — приступить к привлечению внимания своих потенциальных покупателей. Естественно, каждой компании присущ свой подход к постановке и выполнению данной задачи.
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Источник изображения: Wccftech
Так, по сообщению ресурса VideoCardz, азиатская компания Galaxy Microsystems, известная благодаря своему бренду GALAX, предвосхищает появление графических адаптеров GeForce RTX 30 серией красочных тизеров с загадочными сообщениями. Судя по всему, производитель намекает компьютерному сообществу о скором появлении новых продуктов, принадлежащих к сериям Hall of Fame, Metal Master, Master, Gamer и Boomstar.
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Ещё один представитель Азии, китайский производитель Gainward, решил провести сразу две викторины по угадыванию цены и веса новинок, главными призами которых станут купоны со скидкой в 50 % на предстоящие модели семейства Ampere. К сожалению, поучаствовать в данном мероприятии могут лишь китайские энтузиасты.
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Источник изображений: VideoCardz
Стоит напомнить, что анонс графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RXT 30 должен состояться уже через несколько дней, а именно 1 сентября. Появления же новых продуктов на прилавках магазинов следует ожидать через неделю-другую.
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