Игровой монитор MSI Optix MAG342CQRV получил вогнутый 34-дюймовый экран с разрешением 3440 x 1440 пикселей
Ассортимент тайваньской компании MSI пополнил очередной монитор с безрамочным дизайном, снабжённый вогнутой панелью и предназначенный для геймеров.
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В основу модели MSI Optix MAG342CQRV легла вогнутая матрица типа VA с показателем кривизны 1500R, диагональю 34 дюйма и разрешением 3440 x 1440 (UWQHD) при соотношении сторон 21:9. Время отклика новинки составляет 1 мс (MPRT), значение частоты обновления равно 100 Гц, а углы обзора достигают показателя в 178° по вертикали и диагонали.
Значения статической и динамической контрастности составляют 3000:1 и 100000000:1, а охват цветового пространства DCI-P3 и sRGB заявлен равным 89,48 % и 112,2 % соответственно. Максимальный уровень яркости панели достигает 250 нит.
Кроме того, новинка снабжена поддержкой технологии AMD Adaptive-Sync для обеспечения более комфортного и плавного геймплея, режима Night Vision, позволяющего улучшать отображение на тёмных участках экрана, красочной подсветкой Mystic Light, а также функциями Less Blue Light и Anti-Flicker, реализующими уменьшение интенсивности синего цвета и устранение мерцания.
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Источник изображений: MSI
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Игровой монитор получил по одному порту HDMI версий 1.4 и 2.0, DisplayPort 1.2, а также выход для подключения наушников. Для закрепления монитора на стене или иной поверхности предусмотрено крепление VESA (75 x 75 мм). Конструкция подставки устройства позволяет поворачивать экран, а также регулировать углы наклона и высоту. Информации о стоимости новинки пока что не имеется.
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