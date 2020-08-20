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До официального дебюта потребительских видеокарт NVIDIA поколения Ampere остались считанные дни, поэтому подготовка к данному мероприятию идёт полным ходом: так, специалисты ресурса VideoCardz раздобыли запись в базе данных южнокорейского агентства RRA (National Radio Research Agency), свидетельствующую о прохождении сертификации для печатной платы NVIDIA PGA133A.

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Источник изображения: RRA, VideoCardz

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Как известно, данная плата упоминалась в ряде «утечек», связанных с топовыми игровыми видеокартами NVIDIA – по словам известного инсайдера kopite7kimi, она станет основой для видеокарт на базе графического чипа GA102, принадлежащих к серии Founders Edition.

По мнению источника, эту же самую плату неправильной формы мы могли наблюдать несколько дней назад на изображениях предполагаемой GeForce RTX 3080.

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Источник изображения: Chiphell

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Таким образом, PCB PGA133A станет базой как минимум для видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080, а в будущем на её основе могут появиться и младшие модели. Что касается AIB-партнёров NVIDIA, то в их распоряжении окажется плата с иным идентификатором, а именно PG132 – по крайней мере, так утверждает источник.

Прохождение сертификации — это последний этап на пути новинок к появлению в ассортименте онлайн-площадок и магазинов, поэтому энтузиастам ждать осталось считанные недели.