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Доступный 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K появился в продаже — новинка может стать альтернативой для Core i9-10900K при более низкой стоимости

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Несколько недель назад стало известно, что Intel подготовила компьютерным энтузиастам, желающим чуть сэкономить, более доступную 10-ядерную модель с разблокированным множителем — Core i9-10850K.

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Ожидается, что новинка сможет стать реальной альтернативой для флагмана линейки в лице Core i9-10900K, ведь отличий между двумя моделями не так уж и много: настольный процессор Core i9-10850K семейства Comet Lake-S имеет те же 10 ядер с поддержкой технологии гиперпоточности, 20 Мбайт кэша третьего уровня и графическую подсистему UHD Graphics 630.

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Небольшие различия между двумя CPU кроются лишь в частотных характеристиках: если флагманский продукт способен функционировать на частотах 3,7/5,3 ГГц в базовом/максимальном режимах, то его «младший собрат» довольствуется значениями 3,6/5,2 ГГц. Впрочем, эту несправедливость всегда можно исправить путём разгона.

Сегодня же, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста, известного под ником momomo_us, стала известна стоимость Core i9-10850K в крупном онлайн-магазине Newegg: новинку оценили в ~500 долларов — на 9 % и 6 % ниже моделей i9-10900K и i9-10900KF соответственно, приобрести которые, впрочем, в данным момент не представляется возможным ввиду отсутствия их в наличии.

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Источник изображений: Newegg

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Таким образом, в настоящий момент новинка может стать реальной заменой для топовых десктопных процессоров Intel, однако сможет ли компания удовлетворить спрос со стороны искушённых энтузиастов, пока остаётся загадкой.

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N1ghtwish
15:40
Поддерживаю!
Доступный 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K появился в продаже — новинка может стать альтернативой для Core i9-10900K при более низкой стоимости
Дедувка Морощщщ
15:40
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Denrus Resident
15:39
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Доступный 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K появился в продаже — новинка может стать альтернативой для Core i9-10900K при более низкой стоимости
Maxim Strikel
15:39
Это заблуждение, многие игры по возможности забивают лишний видеобуфер ,если он есть,поставь 2080 с 8-ю гигами они забьются как и на 1080ti но разницы не заметишь.Когда реально будет не хватка видеопа...
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