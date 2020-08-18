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Несколько часов назад компания Microsoft решила обрадовать своих фанатов и просто интересующихся энтузиастов, поделившись подробностями об архитектуре будущей консоли Xbox Series X, а ресурс Tom's Hardware решил тщательно проанализировать предоставленные данные.

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Как известно, сердцем устройства стала SoC, включающая в себя 8-ядерный 16-поточный процессор на базе Zen 2 и графический процессор с архитектурой RDNA 2, имеющий в своём распоряжении 52 вычислительных блока.

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Согласно представленным слайдам, площадь всего чипа, основанного на узле TSMC N7, составляет 360.4 мм² при наличии 15,3 млрд транзисторов. По подсчётам специалистов источника, GPU занимает почти половину площади, а именно 47,5 %, а максимальная его конфигурация насчитывает 56 вычислительных блоков, однако 4 из них в данном случае отключены.

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Коснулась Microsoft и наиболее животрепещущего вопроса для искушённого геймера, а именно аппаратной поддержки трассировки лучей, которой обзавелась консоль нового поколения. Впрочем, приведенные на слайде цифры мало что значат, ведь сравнить их с уровнем производительности продуктов NVIDIA не представляется возможным в силу отсутствия данных со стороны последней. Впрочем, реализация технологии мало чем отличается от таковой у конкурента — применяется гибридный подход, а не полная обработка.

Источник изображений: Microsoft, Tom's Hardware

Что касается выделенных ядер, предназначенных для реализации методов машинного обучения, таких как тензорные у продуктов NVIDIA, то информации не так уж и много: упоминается лишь возможность ускорения машинного обучения, однако никаких подробностей о технической части пока не предоставляется.