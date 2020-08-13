Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Работа специалистов Intel над собственной графической архитектурой, имеющей кодовое имя Xe и предназначающейся для целого ряда новых продуктов компании, наверное, уже ни для кого не является секретом, однако ранее было известно лишь о трёх её «подвидах», а сегодня в рамках мероприятия Architecture Day 2020 было официально заявлено о разработке ещё одной, четвёртой по счёту, микроархитектуры, о которой уже ходили некоторые слухи.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Новая микроархитектура, получившая название Xe-HPG, предназначается непосредственно для игровых решений Intel, призванных удовлетворить запросы широкого круга геймеров, и имеет ряд улучшений и функций, присущих геймерским продуктам, в том числе аппаратную поддержку технологии трассировки лучей, которой уже обзавелись текущие или будущие видеокарты основных конкурентов компании в лице NVIDIA и AMD.

Новые графические решения получат видеопамять типа GDDR6, отличающуюся улучшенным соотношением цена/производительность. Появление первых геймерских видеокарт Intel ожидается уже в следующем году.