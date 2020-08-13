Intel подтвердила разработку новой микроархитектуры Xe-HPG специально для игровых видеокарт
Работа специалистов Intel над собственной графической архитектурой, имеющей кодовое имя Xe и предназначающейся для целого ряда новых продуктов компании, наверное, уже ни для кого не является секретом, однако ранее было известно лишь о трёх её «подвидах», а сегодня в рамках мероприятия Architecture Day 2020 было официально заявлено о разработке ещё одной, четвёртой по счёту, микроархитектуры, о которой уже ходили некоторые слухи.
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Источник изображения: Intel
Новая микроархитектура, получившая название Xe-HPG, предназначается непосредственно для игровых решений Intel, призванных удовлетворить запросы широкого круга геймеров, и имеет ряд улучшений и функций, присущих геймерским продуктам, в том числе аппаратную поддержку технологии трассировки лучей, которой уже обзавелись текущие или будущие видеокарты основных конкурентов компании в лице NVIDIA и AMD.
Новые графические решения получат видеопамять типа GDDR6, отличающуюся улучшенным соотношением цена/производительность. Появление первых геймерских видеокарт Intel ожидается уже в следующем году.
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