Чипы Intel семейства Grand Ridge обзаведутся поддержкой PCIe 4.0, DDR5 и смогут предложить до 24 ядер
Как известно, интересы Intel не ограничиваются только лишь настольным и серверным сегментами: компания успешно внедряет свои продукты в том числе в системы для базовых станций мобильной связи, и, похоже, тут тоже не обошлось без «инноваций», по крайней мере, об этом сообщает популярный YouTube-канал AdoredTV.
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Судя по представленным слайдам, заботливо «извлечённым» специалистами ресурса VideoCardz, чипы Intel семейства Grand Ridge, которые придут на смену Snow Ridge, будут иметь схожий со своими предшественниками дизайн, но получат ряд технических улучшений: утверждается, что новинки будут обладать поддержкой интерфейса PCIe 4.0 и оперативной памяти типа DDR5 с эффективной частотой вплоть до 5600 МГц.
Источник изображения: YouTube, AdoredTV
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Основой для моделей станут ядра на базе Atom с архитектурой Gracemont, которых будет насчитываться вплоть до 24 штук, а частота будет достигать значения в 2,6 ГГц. Основное предназначение новых чипов — функционирование в базовых станциях 5G.
Ожидается, что новинки будут производиться по 7-нм технологическому процессу (HLL+), в результате чего сроки предполагаемого дебюта новых продуктов, ранее намеченного на 2021 год, могут несколько сдвинуться, поскольку Intel переживает не самые лучшие времена, испытывая некоторые проблемы с освоением более тонких норм.
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