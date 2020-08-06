Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, интересы Intel не ограничиваются только лишь настольным и серверным сегментами: компания успешно внедряет свои продукты в том числе в системы для базовых станций мобильной связи, и, похоже, тут тоже не обошлось без «инноваций», по крайней мере, об этом сообщает популярный YouTube-канал AdoredTV.

реклама

Судя по представленным слайдам, заботливо «извлечённым» специалистами ресурса VideoCardz, чипы Intel семейства Grand Ridge, которые придут на смену Snow Ridge, будут иметь схожий со своими предшественниками дизайн, но получат ряд технических улучшений: утверждается, что новинки будут обладать поддержкой интерфейса PCIe 4.0 и оперативной памяти типа DDR5 с эффективной частотой вплоть до 5600 МГц.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Источник изображения: YouTube, AdoredTV

реклама

Основой для моделей станут ядра на базе Atom с архитектурой Gracemont, которых будет насчитываться вплоть до 24 штук, а частота будет достигать значения в 2,6 ГГц. Основное предназначение новых чипов — функционирование в базовых станциях 5G.

Ожидается, что новинки будут производиться по 7-нм технологическому процессу (HLL+), в результате чего сроки предполагаемого дебюта новых продуктов, ранее намеченного на 2021 год, могут несколько сдвинуться, поскольку Intel переживает не самые лучшие времена, испытывая некоторые проблемы с освоением более тонких норм.