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Пока широкое компьютерное сообщество предвкушает сравнительно скорое появление настольных процессоров AMD Ryzen четвёртого поколения, основанных на архитектуре Zen 3, ряд специалистов уже оценивают возможные технические характеристики будущих представителей архитектуры Zen 4 в лице десктопных CPU Ryzen 5000 и серверных EPYC Genoa.

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Источник изображения: AMD

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Как сообщает твиттер-аккаунт Bits And Chips, специалисты AMD тестируют кристаллы с площадью 80 мм² на базе 5-нм узла TSMC, вероятное предназначение которых — основа для процессоров с архитектурой Zen 4. По мнению источника, это намекает на ощутимое увеличение количества ядер для флагманского CPU Ryzen пятого поколения — вплоть до 24 при условии использования двух 12-ядерных CCD-чиплетов. Естественно, в случае изменений в конфигурации CCD остальные модели AMD также получат дополнительные ядра.

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Источник изображения: Twitter, Bits And Chips

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Специалисты ресурса Hardware Times в своих предсказаниях пошли ещё дальше: согласно их расчётам, при условии того, что чиплеты Zen 4 будут примерно на 10 % больше Zen 2, а 5-нм узел TSMC станет на 80 % плотнее в сравнении с 7-нм, предполагаемый флагман настольной линейки в лице AMD Ryzen 9 5950X может получить в своё распоряжение 32 ядра/64 потока, а его серверный «сотоварищ» EPYC Genoa будет наделён 128 ядрами/256 потоками.

Впрочем, источник оставляет себе «путь для отступления», предполагая, что AMD может банально уменьшить количество чиплетов, однако надеется, что при некотором «застое», который характеризуется неизменным количеством ядер в последних поколениях, компания всё же порадует приверженцев своей продукции.