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В обозримом будущем AMD намерена представить очередное поколение своих видеоадаптеров, в основу которых лягут графические процессоры Navi 2X с архитектурой RDNA 2, а на вершине новой линейки, судя по имеющимся данным, окажется топовый графический продукт под кодовым именем Big Navi (или Sienna Cichlid, как стало известно совсем недавно). Естественно, технические характеристики нового флагмана не могут не интересовать широкую компьютерную общественность, поэтому известные энтузиасты под никами KOMACHI_ENSAKA и _rogame решили поделиться с сообществом столь желанными данными.

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Источник изображения: AMD

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По их информации, графический процессор Navi 21, который станет основой для Big Navi, получит 80 вычислительных блоков в максимальном своём исполнении, то есть в два раза больше по сравнению с GPU Navi 10 — «сердцем» Radeon RX 5700 XT.

Специалисты ресурса VideoCardz провели свои расчёты, в результате которых конфигурация GPU Navi 21 выглядит следующим образом: 4 шейдерных блока, 2 шейдерных массива на шейдерный блок и 10 вычислительных блоков на шейдерный массив, что в общей сложности и даёт 80 вычислительных блоков. При условии, что каждый вычислительный блок имеет по 64 ядра, то в общей сложности чип будет оснащён 5120 потоковыми процессорами.

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Стоит учесть, что это максимально возможная конфигурация, в то время как топовая игровая видеокарта может получить слегка «урезанный» GPU.

Кроме того, благодаря стараниям энтузиаста _rogame, собравшего спецификации графических процессоров AMD в единой таблице, у нас есть возможность оценить технические характеристики будущего чипа в сравнении с его предшественниками.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Интересен тот факт, что эти данные вторят зимней «утечке», которой поделился с общественностью известный инсайдер KkatCorgi: помимо количества вычислительных блоков, энтузиаст упомянул о поддержке технологии трассировки лучей на аппаратном уровне, а также о более чем вдвое возросшей производительности по сравнению с Navi 10.