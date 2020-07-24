Дебют 10-ядерного настольного процессора Intel Core i9-10850K может состояться уже через несколько дней
Несколько недель назад стало известно о существовании ещё одного 10-ядерного 20-поточного процессора семейства Comet Lake-S в довесок к уже представленным моделям, а именно Intel Core i9-10850K.
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Новинка является практически точной копией флагманского Core i9-10900K, за исключением слегка урезанных частот: процессор получил частотную формулу 3,6/5,2 ГГц в базовом/максимальном режимах, в то время как его старший брат может похвастаться значениями 3,7/5,3 ГГц соответственно.
Источник изображения: Intel
Естественно, подобные «ограничения» не могли не сказаться на цене: согласно прайс-листам ряда онлайн-магазинов, настольный процессор Core i9-10850K оценён на $40-50 ниже, чем Core i9-10900K.
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Что касается даты дебюта новой модели, то до сегодняшнего дня информация о ней была крайней туманна, однако ресурс Hardware Times утверждает, что располагает данными касательно времени появления новинки. По словам источника, сие знаменательное событие произойдёт уже через несколько дней — 27 июля.
Кроме того, ресурс отмечает, что Core i9-10900K практически исчез из ассортимента большинства ритейлеров, чему могли послужить проблемы с наличием достаточного количества «годных» кристаллов. Вполне возможно, что Core i9-10850K призван удовлетворить спрос со стороны геймеров и частично заменить своего «старшего собрата», что вполне выполнимо на фоне меньшей стоимости, но при условии схожего разгонного потенциала.
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