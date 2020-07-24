Первый тест GPU с архитектурой Ampere показал его ощутимое превосходство над предшественниками
Несколько недель назад NVIDIA анонсировала свой первый (и пока единственный) продукт на базе архитектуры Ampere – ускоритель NVIDIA A100, в основе которого лежит графический процессор GA100 с площадью 826 мм² и 54 млрд транзисторов «на борту», выполненный по 7-нм нормам и оснащённый 6912 ядрами CUDA. В зависимости от исполнения, устройство может оснащаться как интерфейсом PCIe 4.0, так и SXM4. При этом специализированными ядрами, предназначенными для трассировки лучей, продукт не наделён ввиду отсутствия необходимости.
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Жюль Урбах (Jules Urbach), который занимает пост исполнительного директора компании OTOY, посредством своего Twitter-аккаунта решил поделиться с общественностью первым тестом ускорителя NVIDIA A100, сообщает ресурс VideoCardz. «Замеры» проводились при помощи тестового пакета OctaneBench на основе движка OctaneRender, задействующего ядра CUDA, в результате чего способного работать только с продуктами NVIDIA.
Источник изображения: Twitter, Jules Urbach
В искомом бенчмарке ускоритель A100 смог набрать 446 баллов, обогнав своего предшественника поколения Turing в лице GRID RTX 8000 на целых 36,0 % и превзойдя топовый продукт с архитектурой Volta, Titan V, на 11,2 %.
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Источник изображения: VideoCardz
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Стоит напомнить, что потребительские видеокарты, основанные на архитектуре Ampere, судя по имеющимся данным, должны дебютировать уже в августе-сентябре и принести значительный прирост производительности по сравнению со своими предшественниками.
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