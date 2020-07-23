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Непрекращающаяся борьба на рынке игровых мобильных платформ подчас омрачается достаточно странными и не совсем понятными действиями со стороны противоборствующих сторон: на сей раз отличилась AMD, ограничив возможности мобильных APU Ryzen 4000H, о чём свидетельствует блок-схема, которой делится с общественностью специалист ресурса Igor's Lab.

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Согласно представленной диаграмме, сочетание гибридных процессоров Ryzen 4000, получивших кодовое имя Renoir FP6 и предназначающихся для мобильных систем, и высокопроизводительной дискретной графики крайне маловероятно: как оказалось, графическим адаптерам отводится полоса PCIe 3.0 x8, что является «бутылочным горлышком» для целого ряда мощных видеокарт.

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Источник изображения: Igor's Lab

Естественно, некоторые производители, поддавшись искушению, могут оснастить ноутбук с Ryzen 4000H «на борту» производительным дискретным адаптером, однако ограничение полосы пропускания, без сомнения, сыграет свою злую шутку, в результате чего и без того небольшая разница между соседствующими по уровню производительности продуктами может быть практически нивелирована. По мнению источника, использование видеокарты выше GeForce RTX 2060 SUPER уже не имеет практического смысла.

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Ещё одним интересным фактом является отсутствие данного ограничения для настольных APU Ryzen 4000, в результате чего для графического адаптера можно зарезервировать полноценные 16 линий PCIe версии 3.0.

Что подвигло AMD на сей странный шаг, остаётся только гадать, а геймерам придётся уповать лишь на настольные варианты гибридных процессоров «красной команды».