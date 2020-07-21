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Пока основное внимание компьютерного сообщества направлено на сравнительно недавно дебютировавшие настольные процессоры Intel семейства Comet Lake-S, особо пытливые энтузиасты продолжают собирать крупицы информации касательно будущих продуктов процессорного гиганта, дополняя уже имеющиеся данные.

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Источник изображения: Intel

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Очередную порцию информации приносит нам Twitter-аккаунт InstLatX64, сообщающий о новом открытии в коде Linux: оказывается, новый патч, принёсший поддержку для новых CPU Intel, таит строки, подтверждающие гибридную архитектуру процессоров Alder Lake.

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Источник изображения: Twitter, InstLatX64

Пристально взглянув на представленные строки, можно отметить, что запись о настольных процессорах Intel 12-го поколения соседствует с упоминанием ещё одного гибридного продукта компании — процессоров Lakefield, которые имеют в своём распоряжении ядра разного размера.

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Стоит напомнить, что согласно ряду «утечек», десктопные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) будут выпускаться по 10-нм техпроцессу в исполнении LGA 1700 и смогут похвастаться наличием вплоть до шестнадцати ядер разного типа: восемь из них будут «большими» и получат архитектуру Golden Cove, остальные же («маленькие») будут относиться к энергоэффективным и основываться на архитектуре Gracemont.

Ожидается, что новинки смогут похвастаться существенным увеличением количества исполняемых инструкций за такт (IPC), а также поддержкой интерфейса PCIe 4.0 и оперативной памяти типа DDR5.

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Дата дебюта настольных процессоров Intel Alder Lake-S пока расплывчата: наиболее смелые прогнозы сулят появление новинок в 2021 году, в то время как более осторожные переносят данное событие на 2022.