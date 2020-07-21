Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
Долгожданные графические адаптеры AMD продолжают свой тернистый путь к прилавкам магазинов, попутно обрастая всё новыми данными и слухами касательно технических характеристик и уровня производительности: на сей раз нарушителем спокойствия стал азиатский ресурс Mydrivers, который систематизировал данные YouTube-канала Moore's Law Is Dead.
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Стоит напомнить, что официальные данные сулят для новинок повышение параметра производительность/ватт на впечатляющие 50 %, а неофициальные копнули ещё глубже: по их информации, флагманский графический чип с архитектурой RDNA 2 (так называемый Big Navi) окажется на 195-225 % быстрее своего предшественника, лежащего в основе видеоадаптера Radeon RX 5700 XT.
Источник изображения: AMD
Что касается технических характеристик топового GPU, то утверждается, что он сможет функционировать на частоте ~2,2 ГГц или даже выше (при условии повышенных лимитов), а количество вычислительных блоков возрастёт до 72 штук — на 80 % больше, чем у RX 5700 XT.
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Таким образом, если данные окажутся верны, у Big Navi есть все шансы побороться за лидерство с топовой моделью NVIDIA поколения Ampere или даже превзойти её.
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