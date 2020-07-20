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В строю графических адаптеров NVIDIA GeForce GTX 1650 очередное пополнение: по информации ресурса VideoCardz, который, в свою очередь, ссылается на данные «сетевого детектива» momomo_us, для потенциальных покупателей станет доступна ещё одна версия данной модели.

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Стоит напомнить, что изначально видеоадаптер GeForce GTX 1650 оснащался графическим процессором TU117 и памятью типа GDDR5, однако не так давно NVIDIA решила обрадовать поклонников своей продукции «апгрейдом» модели, оснастив её памятью GDDR6. Кроме того, для азиатского рынка существует ещё одна вариация видеокарты — с более крупным чипом (TU106-125) и несколько возросшими аппетитами (90 Вт вместо стандартных 75 Вт).

Похоже, производитель графических адаптеров и не думает останавливаться на достигнутом, по крайней мере, об этом свидетельствует фотография графического процессора TU116-150 в составе модели от Gigabyte под кодовым именем GV-N1656OC-4GD R2.0.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно информации источника, данный чип первоначально использовался для графических адаптеров GeForce GTX 1660 и GTX 1650 SUPER, а сейчас «перекочевал» в GTX 1650, естественно, лишившись части активных ядер. Кроме того, данная модель уже традиционно получила 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 12 ГГц. В остальном же технические характеристики модели не претерпели изменений.