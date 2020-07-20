GPU Intel Iris Xe обеспечивает до 2,3 раз лучшую производительность в бенчмарке CompuBench по сравнению с видеоядром прошлого поколения
Уже совсем скоро Intel явит миру очередную итерацию своих мобильных процессоров под кодовым именем Tiger Lake, оснащённых графической подсистемой нового, 12-го, поколения, основанной на архитектуре Xe. Благодаря известному энтузиасту TUM_APISAK, в сети появилась новая информация касательно уровня производительности грядущих новинок — на сей раз в популярном тестовом пакете CompuBench.
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Стоит отметить, что графический процессор Intel Iris Xe получил в своё распоряжение 96 исполнительных блоков и способен функционировать на максимальной частоте 1300 МГц, в то время как его предшественник одиннадцатого поколения в лице видеоядра Iris Plus G7, которым оснащаются топовые процессоры семейства Ice Lake, наделён лишь 64 исполнительными блоками с частотой 1100 МГц.
Результаты тестов демонстрируют безоговорочное лидерство GPU нового поколения: в зависимости от дисциплины, превосходство над предшественником варьируется от 8,9 % до впечатляющих 130,6 %.
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Источник изображений: CompuBench
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Необходимо учесть, что данный образец, вероятнее всего, является инженерным, поэтому от конечных устройств можно ожидать ещё большего прироста к уровню производительности.
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