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Флагманский APU AMD Ryzen 7 4700G, наделённый 8 ядрами/16 потоками с архитектурой Zen 2, уже успел «засветиться» в нескольких тестах, однако энтузиасты, в чьих руках оказалась заветная модель, не перестают радовать компьютерную общественность очередными тестами. На сей раз новыми «замерами» поделился один из участников форума Chiphell, а специалисты ресурса Wccftech заботливо систематизировали полученные данные.

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Стоит заметить, что в руках энтузиаста оказался инженерный образец Ryzen 7 4700G, способный функционировать на частотах 3,0/4,0 ГГц в базовом/максимальном режимах, в то время как частотные характеристики «стандартной» модели равны 3,6/4,45 ГГц. Для тестовой системы использовалась материнская плата B550I AORUS PRO AX производства Gigabyte, а также два модуля оперативной памяти DDR4, работающие на частоте 4200 МГц. Кроме того, применялась система жидкостного охлаждения и кулер Noctua NH-D15.

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Прежде всего, специалист исследовал разгонный потенциал имеющегося экземпляра — CPU удалось разогнать до 4,3 ГГц по всем ядрам при напряжении 1,34 В, в то время как частота шины Infinity Fabric покорила значение в 2100 МГц. При этом максимальная температура процессора достигла значения в 76 °C, что несколько выше его «собрата» в лице Ryzen 7 3800X. В тесте AIDA64 разогнанная новинка продемонстрировала достойные значения пропускной способности памяти и задержек.

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В популярных тестовых пакетах Cinebench R15 и R20 гибридный процессор Ryzen 7 4700G смог получить 2079 и 4789 баллов, в то время как в бенчмарке CPU-Z завоевал 507.8 и 5621.2 очков при однопоточной и многопоточной нагрузке соответственно. Тест SuperPI (1M) новинка смогла завершить за 9.938 с. Необходимо учесть, что тестирование проводилось на частоте 4,15 ГГц при активности всех 8 ядер.

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Источник изображений: Chiphell

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Если сравнить достижения Ryzen 7 4700G с результатами Intel Core i9-9900KF, то в многопоточных тестах новинка обходит своего оппонента в среднем на 5 %, в то время как в однопоточных уступает около 6 %.

Графическая подсистема Ryzen 7 4700G, представленная GPU Vega 8, также демонстрирует вполне неплохие результаты: на частоте 2,4 ГГц (взамен «стандартного» значения в 2,1 ГГц) графика новинки в бенчмарках 3DMark Firestrike/Firestrike Extreme набирает около 5100/2700 баллов, превосходя дискретную видеокарту Radeon RX 550 на 4-9 %.

Стоит учесть, что представленный образец является инженерным, поэтому от конечного продукта стоит ожидать более значительных свершений.