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Настольные процессоры AMD продолжают пользоваться немыслимой популярностью в кругах европейского компьютерного сообщества, по крайней мере, об этом говорит статистика продаж крупного немецкого ритейлера Mindfactory.de за последнюю неделю, которой любезно делится с общественностью энтузиаст под ником BadReIigion.

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Источник изображения: AMD

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Исходя из представленных данных, в первой десятке наиболее популярных моделей процессору Intel нашлось лишь одно место — недавно дебютировавший Core i7-10700K очутился на седьмой строчке. Остальные же девять из десяти позиций заняли CPU от AMD: наибольшим спросом среди покупателей пользовался «народный» процессор Ryzen 5 3600 – он разошёлся «тиражом» в 1650 штук, на втором месте оказался Ryzen 7 3700X с вдвое меньшим результатом (810 единиц), а третью строчку занял Ryzen 9 3900X с достижением в 480 штук.

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Источник изображения: Reddit, BadReIigion

При этом доля AMD от общего объёма продаж составила 81,7 %, в то время как Intel осталось довольствоваться 18,3 %.

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Таким образом, недавний дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения практически не повлиял на общее положение дел на немецком рынке десктопных CPU — по количеству реализованных единиц AMD по-прежнему лидирует с огромным отрывом, пока Intel собирает «крохи».