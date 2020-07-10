Настольные процессоры Intel 11-го поколения семейства Core i7 могут получить 8 ядер и всего лишь 12 потоков
Если Intel будет верна своим планам, то в конце текущего или начале следующего года компьютерный мир увидит очередное (11-е) поколение настольных процессоров под кодовым именем Rocket Lake-S. Согласно ряду «утечек», новые CPU будут выпускаться по старому доброму 14-нм технологическому процессу, но основой для новинок станет новая архитектура Cypress Cove, представляющая собой некую адаптацию Willow Cove, которая, как известно, предназначена для 10-нм продуктов. Кроме того, процессоры Rocket Lake-S обзаведутся графической подсистемой нового поколения — Intel Xe.
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Источник изображения: Intel
Как оказалось, процессорный гигант готовит ещё один «сюрприз» для почитателей своей продукции, по крайней мере, об этом говорят данные ресурса VideoCardz, полученные, по их словам, из проверенных источников. Утверждается, что, помимо вполне «стандартных» CPU семейств Core i9 и Core i5, наделённых 8 ядрами/16 потоками и 6 ядрами/12 потоками соответственно, модельный ряд будет представлен не совсем обычными процессорами Core i7, которые получат в своё распоряжение 8 ядер, но всего лишь 12 потоков.
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Источник изображения: VideoCardz
Естественно, в представленный слайд вполне могла закрасться ошибка, однако подобные «игры» с технологией Hyper-Threading можно наблюдать и в текущем поколении Comet Lake-S, когда пользователь имеет возможность деактивировать HT для конкретных ядер. Таким образом, если информация подтвердится, модели семейств Core i9 и Core i7 будут отличаться лишь количеством потоков, но не ядер. Стоит отметить, что речь в данной «утечке» идёт о процессорах с технологией vPro.
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Кроме того, источник утверждает, что в ближайшем будущем Intel может обрадовать своих поклонников обновлением линейки настольных процессоров Comet Lake-S, которые получат приписку Refresh. Впрочем, сие действо может коснуться лишь CPU семейств Core i3 и Pentium.
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