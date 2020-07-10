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Настольные процессоры Intel 11-го поколения семейства Core i7 могут получить 8 ядер и всего лишь 12 потоков

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Если Intel будет верна своим планам, то в конце текущего или начале следующего года компьютерный мир увидит очередное (11-е) поколение настольных процессоров под кодовым именем Rocket Lake-S. Согласно ряду «утечек», новые CPU будут выпускаться по старому доброму 14-нм технологическому процессу, но основой для новинок станет новая архитектура Cypress Cove, представляющая собой некую адаптацию Willow Cove, которая, как известно, предназначена для 10-нм продуктов. Кроме того, процессоры Rocket Lake-S обзаведутся графической подсистемой нового поколения — Intel Xe.

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Источник изображения: Intel

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Как оказалось, процессорный гигант готовит ещё один «сюрприз» для почитателей своей продукции, по крайней мере, об этом говорят данные ресурса VideoCardz, полученные, по их словам, из проверенных источников. Утверждается, что, помимо вполне «стандартных» CPU семейств Core i9 и Core i5, наделённых 8 ядрами/16 потоками и 6 ядрами/12 потоками соответственно, модельный ряд будет представлен не совсем обычными процессорами Core i7, которые получат в своё распоряжение 8 ядер, но всего лишь 12 потоков.

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Источник изображения: VideoCardz

Естественно, в представленный слайд вполне могла закрасться ошибка, однако подобные «игры» с технологией Hyper-Threading можно наблюдать и в текущем поколении Comet Lake-S, когда пользователь имеет возможность деактивировать HT для конкретных ядер. Таким образом, если информация подтвердится, модели семейств Core i9 и Core i7 будут отличаться лишь количеством потоков, но не ядер. Стоит отметить, что речь в данной «утечке» идёт о процессорах с технологией vPro.

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Кроме того, источник утверждает, что в ближайшем будущем Intel может обрадовать своих поклонников обновлением линейки настольных процессоров Comet Lake-S, которые получат приписку Refresh. Впрочем, сие действо может коснуться лишь CPU семейств Core i3 и Pentium.

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Сейчас обсуждают

Ilikethat
08:05
А возможно это и есть распиаренная технология BigLittle. 4 нормальных ядра с HT. И еще 4 энергоэффективных, откуда выкинули все "лишнее", в том числе возможность выполнять сразу 2 потока на ядро. Инте...
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
Ilikethat
07:58
А по моему все просто. Интел намекает, ребята берите 10-е поколение core сейчас. Потом будет меньше потоков. Сегодня большие, но по пять, завтра маленькие, но по три(с) ;)
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
MriS
07:55
Не насколько, для потребительского сектора другие цп изготовят.
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
Кент Кентович
07:55
8 т не было (((
37 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до MIUI 12 на Android 10 – полный список и ссылки за закачку
ZEN3
07:53
Нвидия имеет капитализацию выше чем у интела. Интересно чем они там занимаются. Неужели серверами? Эти карты особо никому не нужны, люди не будут каждый год менять.
NVIDIA выпустит бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с трассировкой лучей по очень привлекательной цене
ZEN3
07:49
На тайване упаковывают. Когда упаковок много, а линия автоматическая. Сложно угадать что кто то что то не туда положил.
AMD Ryzen 5 3600 обнаружен в коробках от гибридных процессоров Ryzen 3
Юра Репченко
07:47
Ну вот типичный представитель отрицателей со своим набором мантр. И как быть с вами?
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
войд
07:36
Юра репченко дал поносить он много кому дает
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
Олег Городилов
07:33
А у меня нет обновление
Стали известны сроки выхода глобальной версии MIUI 12 для актуальных смартфонов Xiaomi 2018 года
ОвEрkЛ0кeРс
07:32
Зачётные у тебя усы, товарищ! В каком универмаге купил?
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
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