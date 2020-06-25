Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
Несколько дней назад AMD представила широкой компьютерной общественности обновлённую линейку своих настольных процессоров Ryzen третьего поколения, получивших приставку XT – новые модели выпускаются по тем же 7-нм нормам, основаны на архитектуре Zen 2 и имеют те же технические характеристики, что и их предшественники, однако могут похвастаться более высокими максимальными частотами. Появление новинок на прилавках магазинов ожидается только 7 июля, однако уже сейчас, благодаря стараниям известного «сетевого детектива» под ником TUM_APISAK, у нас есть возможность оценить уровень производительности трёх моделей Ryzen 3000XT в популярном тестовом пакете Geekbench 5.
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рекламаИсточник изображений: Geekbench
Если сравнить достижения обновлённых моделей с результатами их предшественниц, то можно отметить, что новинки оказываются впереди в среднем на 9-12 % в однопоточной дисциплине и на 7-10 % — в многопоточной.
рекламаСтоит напомнить, что рекомендованная стоимость Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT составит $499, $399 и $249 соответственно.
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