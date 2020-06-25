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Несколько дней назад AMD представила широкой компьютерной общественности обновлённую линейку своих настольных процессоров Ryzen третьего поколения, получивших приставку XT – новые модели выпускаются по тем же 7-нм нормам, основаны на архитектуре Zen 2 и имеют те же технические характеристики, что и их предшественники, однако могут похвастаться более высокими максимальными частотами. Появление новинок на прилавках магазинов ожидается только 7 июля, однако уже сейчас, благодаря стараниям известного «сетевого детектива» под ником TUM_APISAK, у нас есть возможность оценить уровень производительности трёх моделей Ryzen 3000XT в популярном тестовом пакете Geekbench 5.

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Исходя из имеющихся данных, младшая модель в лице AMD Ryzen 5 3600XT , функционирующая на частотах 3,8/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах, в тесте для одного потока смогла получить 1388 баллов, а в многопоточном состязании завоевала 7910 очков, её 8-ядерная 16-поточная «соплеменница» в лице Ryzen 7 3800XT , характеризующаяся частотной формулой 3,9/4,7 ГГц, набрала 1415 и 9850 «попугаев», а старшая модель Ryzen 9 3900XT , имеющая частотные характеристики 3,8/4,7 ГГц, продемонстрировала результат в 1378 и 12934 балла соответственно. При этом в дуэте с новинками «трудилась» оперативная память DDR4-3200.

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Источник изображений: Geekbench

Если сравнить достижения обновлённых моделей с результатами их предшественниц, то можно отметить, что новинки оказываются впереди в среднем на 9-12 % в однопоточной дисциплине и на 7-10 % — в многопоточной.

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Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT составит $499, $399 и $249 соответственно.