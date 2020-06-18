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Как известно, через несколько месяцев Intel планирует явить миру свои новые мобильные процессоры семейства Tiger Lake, которые будут выпускаться по 10-нм технологическому процессу и иметь в своём распоряжении ядра с архитектурой Willow Cove, а также графическую подсистему 12-го поколения (Xe).

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Ещё не вышедшие новинки уже успели «засветиться» в ряде бенчмарков, а сегодня главный специалист Intel по вопросам роста производительности продуктов компании Райан Шраут (Ryan Shrout) посредством своего официального Twitter-аккаунта поделился с широкой общественностью игровым процессом Battlefield V на прототипе ноутбука, оснащённого CPU поколения Tiger Lake с графической подсистемой Intel Xe.

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Источник изображений: Twitter, Ryan Shrout

Судя по приложенному видео, мобильная система смогла продемонстрировать результат в ~30 fps при разрешении 1920x1080 и высоких настройках графики (High). К сожалению, о технических характеристиках продукта автор ролика ничего не сообщил, однако, полагаясь на ряд недавних «утечек», можно предположить, что графическая подсистема представленного APU могла иметь вплоть до 96 исполнительных блоков в максимальном своём исполнении.