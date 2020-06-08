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Гарантированные 5,1 ГГц для Intel Core i7-10700K обойдутся в $560 — около 20 % чипов могут достичь этой частоты

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Специалисты зарубежного онлайн-магазина Silicon Lottery, занимающиеся тестированием и отбором чипов, отвечающих заявленным техническим характеристикам, делятся с широкой общественностью своими наработками касательно разгонного потенциала недавно дебютировавшего настольного процессора Intel Core i7-10700K.

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Стоит напомнить, что данная 8-ядерная/16-поточная модель обладает разблокированным множителем и официально способна достигать максимальной частоты в 4,7 ГГц при активности всех ядер.

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Источник изображения: Silicon Lottery

Исследователи Silicon Lottery сообщают, что все образцы Core i7-10700K, попавшие к ним в руки, покоряют планку в 4,9 ГГц (Vcore – 1,35 В), 68 % в состоянии достичь значения в 5,0 ГГц (Vcore – 1,375 В), а 20 % отборных чипов могут стабильно функционировать на частоте 5,1 ГГц (Vcore – 1,4 В) по всем ядрам. При этом соответствующие экземпляры оценены в $430, $470 и $560.

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В качестве дополнительной опции предлагается скальпировать процессор — утверждается, что данная операция поможет понизить температуру CPU на 5-10 °C под нагрузкой.

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