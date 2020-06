Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, несколько месяцев назад две модели AMD Ryzen первого поколения в лице Ryzen 5 1600 и Ryzen 3 1200 претерпели некоторых изменений — оба процессора перешли на архитектуру Zen+ и стали производиться по 12-нм технологическим нормам, что в теории должно было бы принести более высокий потенциал в разгоне и прирост к производительности. Специалисты YouTube-канала Gamers Nexus решили на практике проверить, каковы преимущества данного «апгрейда», поделившись результатами своих изысканий с широкой общественностью.

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Стоит напомнить, что обновлённый процессор AMD Ryzen 1200 AF получил чуть изменённую маркировку YD1200BBM4KAF, при этом технические характеристики новинки, в отличие от архитектурных, не изменились — модель обладает всё теми же 4 ядрами/4 потоками с частотной формулой 3,1/3,4 ГГц, 8 Мбайт L3-кэша и TDP в 65 Вт.

реклама

Разгонный потенциал обновлённой модели действительно оказался выше по сравнению с 14-нм предшественником — если «устаревший» CPU во время тестирования стабильно функционировал на частоте 3,9 ГГц, то новинка смогла спокойно работать при значении в 4,2 ГГц.

С задачами, связанными с рендерингом тестовой сцены (Blender), Ryzen 1200 AF справился ощутимо лучше «старой» модели, оказавшись производительнее на 13,6 %, а в разгоне приблизившись к своему конкуренту из стана Intel в лице Core i3-9100F (-7,2 %).

реклама

В вопросах по компрессии/декомпрессии файлов посредством утилиты 7-Zip новинка также оказывается ощутимо впереди, причём на стоковых частотах CPU обгоняет своего предшественника (+21,5 %/+11,9 %), а на частоте 4,2 ГГц превосходит 4-ядерную модель от Intel (+1,4 %/+4,5 %).

реклама

Работа с видеофайлами в популярной программе Adobe Premiere Pro CC 2020 процессору Ryzen 1200 AF опять удаётся лучше «старого» CPU: новинка быстрее своего предшественника на 13,8 % при 1080p и 13,5 % в 4K. Кроме того, в разгоне до 4,2 ГГц новинка лишь немного уступает Core i3-9100F — на 4,9 % и 4,8 % соответственно.

реклама

Игровая производительность Ryzen 1200 AF также ощутимо выше: по среднему показателю fps в тайтлах Red Dead Redemption 2, Total War: Three Kingdoms, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, F1 2019, The Division 2 и Assassin's Creed: Origins обновлённая модель на стоковых частотах превосходит 14-нм предшественницу на 28,0 %, 24,4 %, 27,4 %, 18,5 %, 26,3 %, 18,9 % и 21,6 % соответственно. Разогнанный до 4,2 ГГц процессор получает существенный прирост к производительности, в ряде игр приближаясь к Core i3-9100F, однако обогнать своего оппонента новинка не в состоянии.

Источник изображений: Gamers Nexus

Таким образом, 12-нм настольный процессор Ryzen 1200 AF действительно превосходит своего 14-нм предшественника по всем параметрам, что при равной цене в $75 делает его более предпочтительной покупкой для профессионального применения при крайне ограниченном бюджете. Что касается геймерских систем, то в данном случае стоит посмотреть на Core i3-9100F ($75), а при возможности добавить дополнительные $25 следует обратить свой взор на более производительную модель — Ryzen 3 3100.