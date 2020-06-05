Intel рассекретила значения PL1, PL2 и Tau для настольных процессоров 10-го поколения — лимиты ощутимо повышены
Хотя дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения состоялся несколько недель назад, рассекречивать данные касательно энергопотребления новых моделей семейства Comet Lake-S компания не спешила, однако сегодня, благодаря ресурсу ComputerBase, эта информация всё же стала достоянием общественности.
Источник изображения: AnandTech
рекламаСогласно данным источника, значения лимитов мощности для десктопных процессоров Intel 10-го поколения ощутимо отличаются от показателей своих предшественников: так, величина PL2, характеризующая максимальный предел потребления энергии, теперь может быть в 2-3,5 раза больше значения PL1, которое обычно равно TDP. Например, для флагманского Core i9-10900K данный коэффициент равен 2 (250 Вт/125 Вт), в то время как для 10- и 8-ядерных моделей с заблокированным множителем он достигает ~3,45 (224 Вт/65 Вт), а для энергоэффективных моделей с припиской «T» и того больше — ~3,51 (123 Вт/35 Вт).
При этом значение переменной Tau, отображающей промежуток времени, в течение которого процессор может функционировать в режиме PL2, для старших моделей соответствующих семейств равно 56 секундам, в то время как остальные CPU (в том числе все энергоэффективные) довольствуются 28 секундами. С подробными спецификациями можно ознакомиться в нижеприведенной таблице.
|Модель процессора
|PL1, Вт
|PL2, Вт
|Tau, с
|Процессоры с разблокированным множителем
|Core i9-10900K
|125
|250
|56
|Core i7-10700K
|125
|229
|56
|Core i5-10600K
|125
|182
|56
|Стандартные модели
|10-ядерные с/без графики, Core i9-10000(F)
|65
|224
|28
|8-ядерные с/без графики, Core i7-10000(F)
|65
|224
|28
|6-ядерные с/без графики, Core i5-10000(F)
|65
|134
|28
|4-ядерные с графикой, Core i3-10000
|65
|90
|28
|2-ядерные с графикой, Pentium и Celeron
|58
|58
|28
|Энергоэффективные модели
|10-ядерные с графикой, Core i9-10000T
|35
|123
|28
|8-ядерные с графикой, Core i7-10000T
|35
|123
|28
|6-ядерные с графикой, Core i5-10000T
|35
|92
|28
|4-ядерные с графикой, Core i3-10000T
|35
|55
|28
|2-ядерные с графикой, Pentium и Celeron (T)
|35
|42
|28
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Стоит учесть, что материнские платы ряда производителей позволяют самостоятельно регулировать значения лимитов мощности и Tau.
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