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Хотя дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения состоялся несколько недель назад, рассекречивать данные касательно энергопотребления новых моделей семейства Comet Lake-S компания не спешила, однако сегодня, благодаря ресурсу ComputerBase, эта информация всё же стала достоянием общественности.

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Источник изображения: AnandTech

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Согласно данным источника, значения лимитов мощности для десктопных процессоров Intel 10-го поколения ощутимо отличаются от показателей своих предшественников: так, величина PL2, характеризующая максимальный предел потребления энергии, теперь может быть в 2-3,5 раза больше значения PL1, которое обычно равно TDP. Например, для флагманского Core i9-10900K данный коэффициент равен 2 (250 Вт/125 Вт), в то время как для 10- и 8-ядерных моделей с заблокированным множителем он достигает ~3,45 (224 Вт/65 Вт), а для энергоэффективных моделей с припиской «T» и того больше — ~3,51 (123 Вт/35 Вт).

При этом значение переменной Tau, отображающей промежуток времени, в течение которого процессор может функционировать в режиме PL2, для старших моделей соответствующих семейств равно 56 секундам, в то время как остальные CPU (в том числе все энергоэффективные) довольствуются 28 секундами. С подробными спецификациями можно ознакомиться в нижеприведенной таблице.

Модель процессора PL1, Вт PL2, Вт Tau, с Процессоры с разблокированным множителем





Core i9-10900K 125 250 56 Core i7-10700K 125 229 56 Core i5-10600K 125 182 56 Стандартные модели





10-ядерные с/без графики, Core i9-10000(F) 65 224 28 8-ядерные с/без графики, Core i7-10000(F) 65 224 28 6-ядерные с/без графики, Core i5-10000(F) 65 134 28 4-ядерные с графикой, Core i3-10000 65 90 28 2-ядерные с графикой, Pentium и Celeron 58 58 28 Энергоэффективные модели





10-ядерные с графикой, Core i9-10000T 35 123 28 8-ядерные с графикой, Core i7-10000T 35 123 28 6-ядерные с графикой, Core i5-10000T 35 92 28 4-ядерные с графикой, Core i3-10000T 35 55 28 2-ядерные с графикой, Pentium и Celeron (T) 35 42 28

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Стоит учесть, что материнские платы ряда производителей позволяют самостоятельно регулировать значения лимитов мощности и Tau.