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За последние несколько лет компания AMD продолжает успешно брать новые высоты как на процессорном, так и графическом рынках, о чём говорят недавние исследования специалистов аналитической компании Jon Peddie Research.

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Источник изображения: AMD

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Согласно данным источника, AMD продолжает наращивать объёмы поставок своих графических процессоров с 2013 года: за последние 7 лет компании удалось отгрузить более полумиллиарда GPU — как встроенных, так и дискретных.

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По мнению исследователей, успех «красной команды» заключается в нескольких составляющих: прежде всего, компания снабжает графическими процессорами современные консоли, что приносит 29 % в общую «копилку». Кроме того, разработка успешной архитектуры Zen и её последующих итераций, которая легла в основу процессоров Ryzen, привела к росту продаж APU — в общей сложности данная категория составляет 35 % от «общего пирога». Наконец, последней составляющей, но первой по своему вкладу, является поставка дискретных GPU с суммарной долей в 36 %.

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Источник изображений: Jon Peddie Research

Немаловажен тот факт, что в разрезе общих показателей, иллюстрирующих объём поставок GPU, компания AMD обгоняет своих основных конкурентов в лице Intel и NVIDIA, хотя в своих категориях (интегрированные и дискретные решения) оппоненты берут верх над «красной командой».

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Стоит напомнить, что в скором времени список клиентов AMD должен пополниться южнокорейским гигантом Samsung, поэтому рост показателей компании, вероятнее всего, сохранится и в будущем.