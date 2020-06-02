AMD превзошла Intel и NVIDIA по количеству поставленных за семь лет GPU
За последние несколько лет компания AMD продолжает успешно брать новые высоты как на процессорном, так и графическом рынках, о чём говорят недавние исследования специалистов аналитической компании Jon Peddie Research.
Источник изображения: AMD
рекламаСогласно данным источника, AMD продолжает наращивать объёмы поставок своих графических процессоров с 2013 года: за последние 7 лет компании удалось отгрузить более полумиллиарда GPU — как встроенных, так и дискретных.
рекламаПо мнению исследователей, успех «красной команды» заключается в нескольких составляющих: прежде всего, компания снабжает графическими процессорами современные консоли, что приносит 29 % в общую «копилку». Кроме того, разработка успешной архитектуры Zen и её последующих итераций, которая легла в основу процессоров Ryzen, привела к росту продаж APU — в общей сложности данная категория составляет 35 % от «общего пирога». Наконец, последней составляющей, но первой по своему вкладу, является поставка дискретных GPU с суммарной долей в 36 %.
рекламаИсточник изображений: Jon Peddie Research
Немаловажен тот факт, что в разрезе общих показателей, иллюстрирующих объём поставок GPU, компания AMD обгоняет своих основных конкурентов в лице Intel и NVIDIA, хотя в своих категориях (интегрированные и дискретные решения) оппоненты берут верх над «красной командой».
рекламаСтоит напомнить, что в скором времени список клиентов AMD должен пополниться южнокорейским гигантом Samsung, поэтому рост показателей компании, вероятнее всего, сохранится и в будущем.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила