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Процессор Intel Core i9-9900K лишится своей визитной карточки — упаковка в форме додекаэдра уходит в прошлое

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Недавний выход настольных процессоров Intel 10- го поколения, похоже, заставил компанию пересмотреть свой подход к упаковке «устаревших» моделей, в результате чего проверенные решения приходят на смену вычурному дизайну: по крайней мере, так случилось с топовым процессором прошлого поколения.

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Источник изображения: AnandTech

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По сообщению ресурса Tom's Hardware, день назад компания Intel уведомила своих партнёров об изменении вида упаковки для процессора Core i9-9900K: взамен необычной синей коробки в форме додекаэдра продукт получит вполне стандартную, произведённую из картона. Для желающих заполучить последние в своём роде процессоры следует поспешить, разместив заказ до 26 июня.

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Источник изображения: Tom's Hardware

Стоит напомнить, что необычная упаковка процессора Core i9-9900K (и его «премиального собрата» в лице Core i9-9900KS) стала ответом на оригинальный дизайн коробок высокопроизводительных продуктов компании AMD – процессоров Ryzen Threadripper. При этом ввиду своих нестандартных размеров упаковка доставляла некоторые хлопоты с транспортировкой — компании пришлось использовать ряд ухищрений, чтобы тонкие додекаэдры добрались до покупателей в целости и сохранности.

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Теперь же Intel направляет основные силы на продвижение своих новых продуктов — десктопных процессоров семейства Comet Lake-S, а лидирующая роль Core i9-9900K становится историей.

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