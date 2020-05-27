Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Последняя часть популярной серии Grand Theft Auto с порядковым номером 5 (или вернее V) вышла в далёком 2013 году, поэтому немудрено, что компьютерное сообщество, изголодавшись по качественным играм с открытым миром, жаждет информации, приоткрывающей завесу тайны над датой релиза GTA VI. Аналитик одной из инвестиционных компаний Джефф Коэн (Jeff Cohen) провёл собственные изыскания на этот счёт, а ресурс VentureBeat делится с общественностью результатами его «расследования».

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Источник изображения: Rockstar Games

реклама

Согласно информации источника, доводы Джеффа Коэна основаны на финансовом отчёте компании Take-Two: изучив данные, предоставленные издателем, он выделил достаточно интересный факт — компания уведомила своих инвесторов о значительном росте затрат на маркетинг в 2024 финансовом году.

По мнению аналитика, столь крупные расходы свидетельствуют о планах издателя по выпуску поистине грандиозной игры, и на эту роль Grand Theft Auto VI подходит как нельзя лучше. В подкрепление своего прогноза Джефф Коэн отмечает, что, благодаря маркетинговым показателям, было предсказано несколько релизов Rockstar Games в прошлом.

реклама

Таким образом, дебют долгожданной Grand Theft Auto VI может состояться спустя десять лет с момента выхода предыдущей части, а именно в период с апреля 2023 года по март 2024 — именно этот временной отрезок является сроком действия для вышеназванного финансового года.

реклама

Источник изображения: VentureBeat

Интересен тот факт, что ранее рост затрат предполагался годом ранее, однако затем сроки были сдвинуты — вероятнее всего, компания ожидает укрепления позиций для консолей следующего поколения и увеличения их клиентской базы. Кроме того, GTA V по-прежнему приносит значительную прибыль, поэтому необходимо как следует подумать над механизмом перехода к новой части.