Финансовый отчёт Take-Two намекает на выход GTA VI не ранее 2023 года
Последняя часть популярной серии Grand Theft Auto с порядковым номером 5 (или вернее V) вышла в далёком 2013 году, поэтому немудрено, что компьютерное сообщество, изголодавшись по качественным играм с открытым миром, жаждет информации, приоткрывающей завесу тайны над датой релиза GTA VI. Аналитик одной из инвестиционных компаний Джефф Коэн (Jeff Cohen) провёл собственные изыскания на этот счёт, а ресурс VentureBeat делится с общественностью результатами его «расследования».
Источник изображения: Rockstar Games
рекламаСогласно информации источника, доводы Джеффа Коэна основаны на финансовом отчёте компании Take-Two: изучив данные, предоставленные издателем, он выделил достаточно интересный факт — компания уведомила своих инвесторов о значительном росте затрат на маркетинг в 2024 финансовом году.
По мнению аналитика, столь крупные расходы свидетельствуют о планах издателя по выпуску поистине грандиозной игры, и на эту роль Grand Theft Auto VI подходит как нельзя лучше. В подкрепление своего прогноза Джефф Коэн отмечает, что, благодаря маркетинговым показателям, было предсказано несколько релизов Rockstar Games в прошлом.
рекламаТаким образом, дебют долгожданной Grand Theft Auto VI может состояться спустя десять лет с момента выхода предыдущей части, а именно в период с апреля 2023 года по март 2024 — именно этот временной отрезок является сроком действия для вышеназванного финансового года.
рекламаИсточник изображения: VentureBeat
Интересен тот факт, что ранее рост затрат предполагался годом ранее, однако затем сроки были сдвинуты — вероятнее всего, компания ожидает укрепления позиций для консолей следующего поколения и увеличения их клиентской базы. Кроме того, GTA V по-прежнему приносит значительную прибыль, поэтому необходимо как следует подумать над механизмом перехода к новой части.
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