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Жаркие споры среди участников компьютерного сообщества, пытающихся постичь слабые и сильные стороны недавно дебютировавших настольных процессоров Intel 10-го поколения по сравнению с конкурирующими решениями от AMD, не утихают уже несколько дней, а специалисты ресурса TechPowerUp решили «подлить масла в огонь», опубликовав свои собственные исследования, иллюстрирующие достижения флагманской модели «синей команды».

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Стоит напомнить, что топовый процессор Intel семейства Comet Lake-S в лице Core i9-10900K получил 10 ядер с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,7/5,3 ГГц в базовом/максимальном режимах. В дуэте с новинкой трудилась материнская плата ASUS Z490 Maximus XII Extreme и два модуля оперативной памяти G.SKILL Flare X DDR4-3200 (14-14-14-34). Кроме того, тестовая система включала в себя видеокарту EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra. «Замеры» проводились как с лимитами по энергопотреблению, так и без оных (Max Turbo).

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В тестовых пакетах, иллюстрирующих уровень производительность CPU в рендеринге, модель от Intel оказалась традиционно слабее своего основного конкурента из стана AMD в лице Ryzen 9 3900X.

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Синтетические тесты продемонстрировали неоднозначные результаты — в Super Pi процессору Core i9-10900K не было равных, а в wPrime новинка все же уступила своему 12-ядерному/24-поточному оппоненту.

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С офисными задачами новинка справляется как нельзя лучше, оставляя Ryzen 9 3900X далеко позади.

В популярных утилитах, предназначенных для компрессии/декомпрессии файлов, результаты противоречивые: в WinRAR модель «синей команды» является лидером, в то время как в 7-Zip уступает своему конкуренту.

В задачах, связанных с кодированием медиафайлов, ситуация также неоднозначная: с компрессией видео с использованием кодека H.265 процессор Core i9-10900K справился неплохо, чуть обогнав Ryzen 9 3900X, с кодеком H.264 немного уступил своему оппоненту, а в однопоточном кодировании mp3-файлов стал безоговорочным победителем.

В игровых приложениях лидерство Core i9-10900K видно невооружённым глазом: общее превосходство флагманской модели Intel над Ryzen 9 3900X составило 14.2 %, 7.4 %, 3.6 % и 1.7 % в разрешениях 720p, 1080p, 1440p и 4K соответственно.

В разрезе энергопотребления Core i9-10900K также выходит на первое место: общее потребление системы при стресс-тесте посредством Prime95 может достигать 286 Вт с отключёнными лимитами и 311 Вт — в разгоне до 5,1 ГГц по всем ядрам, в играх же данное значение повышается до 396-431 Вт. При этом температурные показатели могут доходить до 85-99 °C.

Источник изображений: TechPowerUp

Таким образом, флагманский процессор Intel Core i9-10900K, без сомнения, является лучшим выбором для требовательных геймеров, не стеснённых в средствах — естественно, для раскрытия потенциала новинки потребуется достойная материнская плата на чипсете Z490 и качественная система охлаждения. Кроме того, в ряде приложений топовый CPU «синей команды» выступает на равных и даже опережает своего основного конкурента в лице AMD Ryzen 9 3900X.

