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В настоящее время Intel продолжает выжимать все соки из 14-нм технологического процесса: не так давно компания анонсировала настольные процессоры 10-го поколения (Comet Lake-S), а в конце года ожидается дебют их преемников в лице CPU семейства Rocket Lake-S — эти продукты будут выпускаться по старым добрым 14-нм нормам. Что касается долгожданного перехода на 10-нм техпроцесс в десктопном сегменте, то, по имеющимся данным, он состоится лишь с приходом настольных процессоров под кодовым именем Alder Lake-S.

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Источник изображения: Intel

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Однако это является лишь верхушкой айсберга, а более интересные данные приходят со страниц популярной утилиты HWiNFO : оказывается ближайшая версия программы несёт в себе поддержкуCPU семейства Alder Lake, что косвенно подтверждает слухи о гибридной архитектуре новых продуктов.

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Источник изображения: HWiNFO

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, процессоры Intel 12-го поколения смогут получить вплоть до шестнадцати ядер, восемь из которых будут экономичными, а остальные восемь — «стандартными». Подобную компоновку мы уже видели в процессорах Lakefield, которые объединяют в себе одно производительное и четыре энергоэффективных ядра с архитектурой Tremont и Sunny Cove соответственно. При этом процессоры Alder Lake получат ядра с более «продвинутыми» архитектурами, характеризующимися значительным приростом числа исполняемых инструкций за такт (IPC): Golden Cove для «больших» и Gracemont для «маленьких» ядер.

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Помимо этого, настольным процессорам Alder Lake-S приписывается поддержка оперативной памяти типа DDR5, а также интерфейса PCIe 4.0. Для функционирования новинок понадобятся материнские платы с новым разъёмом LGA 1700.

Дебют десктопных процессоров семейства Alder Lake-S, вероятнее всего, состоится не ранее 2021 года.