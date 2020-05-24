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Гибридная архитектура процессоров Intel Alder Lake с сочетанием экономичных и производительных ядер подтверждена HWiNFO

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В настоящее время Intel продолжает выжимать все соки из 14-нм технологического процесса: не так давно компания анонсировала настольные процессоры 10-го поколения (Comet Lake-S), а в конце года ожидается дебют их преемников в лице CPU семейства Rocket Lake-S — эти продукты будут выпускаться по старым добрым 14-нм нормам. Что касается долгожданного перехода на 10-нм техпроцесс в десктопном сегменте, то, по имеющимся данным, он состоится лишь с приходом настольных процессоров под кодовым именем Alder Lake-S.

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Источник изображения: Intel

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Однако это является лишь верхушкой айсберга, а более интересные данные приходят со страниц популярной утилиты HWiNFO: оказывается ближайшая версия программы несёт в себе поддержку гибридных CPU семейства Alder Lake, что косвенно подтверждает слухи о гибридной архитектуре новых продуктов.

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Источник изображения: HWiNFO

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, процессоры Intel 12-го поколения смогут получить вплоть до шестнадцати ядер, восемь из которых будут экономичными, а остальные восемь — «стандартными». Подобную компоновку мы уже видели в процессорах Lakefield, которые объединяют в себе одно производительное и четыре энергоэффективных ядра с архитектурой Tremont и Sunny Cove соответственно. При этом процессоры Alder Lake получат ядра с более «продвинутыми» архитектурами, характеризующимися значительным приростом числа исполняемых инструкций за такт (IPC): Golden Cove для «больших» и Gracemont для «маленьких» ядер.

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Помимо этого, настольным процессорам Alder Lake-S приписывается поддержка оперативной памяти типа DDR5, а также интерфейса PCIe 4.0. Для функционирования новинок понадобятся материнские платы с новым разъёмом LGA 1700.

Дебют десктопных процессоров семейства Alder Lake-S, вероятнее всего, состоится не ранее 2021 года.

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Каскадналейщик
23:56
Нееееет!!! Эта же канетс лейки!!!
Гибридная архитектура процессоров Intel Alder Lake с сочетанием экономичных и производительных ядер подтверждена HWiNFO
Zmey1945
23:55
Я не в курсе, что такое мейнстрим. В 2011 году был i7 970 6/12 , a в 2014 году обзавелся i7 5960x 8/16. Про то что дешего, и появилось спустя годы, поговори с бедными и ждунами.
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Inqizitor
23:39
Совсем дешман какой-то, опустился Хуавей, если уже МТК начал ставить.
Представлен самый недорогой 5G-смартфон Huawei Enjoy Z с ​​48 МП камерой и частотой экрана 90 Гц всего от $240
Magnum79
23:33
По заголовку "может оказаться" можно определить автора. И как правило смысл такой статьи обратно пропорционален срачу в комментах.
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Magnum79
23:24
Да не особо)) На 9400ф и 2070с вполне играбельно.
Ведьмак 3 получил масштабную визуальную модификацию, которая отличается высоким реализмом и правильной цветовой гаммой
DiLouk
23:14
Монитор размером 43"-55"? Ну-ну. Если купите большой телевизор, сразу же поменяете свое мнение. В данном случае размер решает.
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markz0R
23:13
По цене\качеству конкурентов фирме Асер нету.
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BanePain
23:08
ты это "чудакам" скажи с ua оверов FACEPALM
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markz0R
23:04
5g это маркетинг
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aggile
23:00
Люблю говномоды... У меня на 144 тн все это выглядит предельно блеклым, тогда как оригинальный витчер в меру насыщен и цветаст.
Ведьмак 3 получил масштабную визуальную модификацию, которая отличается высоким реализмом и правильной цветовой гаммой
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