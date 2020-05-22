Новые подробности о 10-нм процессорах Intel семейства Tiger Lake — более производительная графическая подсистема и неизменное количество ядер
Как известно, в ближайшем будущем Intel намерена выпустить очередное поколение своих мобильных процессоров под кодовым именем Tiger Lake, которые придут на смену CPU семейства Ice Lake. В распоряжении известного «сетевого детектива» momomo_us оказалась очередная порция данных, иллюстрирующих некоторые особенности новинок, в которых попытался разобраться ресурс VideoCardz.
Источник изображения: Intel
рекламаСогласно информации источника, мобильные процессоры Intel Tiger Lake получат те же 4 ядра в максимальном своём исполнении, что и продукты предшествующего поколения. При этом номинальный уровень TDP для Tiger Lake-U остановится на отметке в 28 Вт с возможностью понижения до 10, 15 Вт, а энергопотребление CPU семейства Tiger Lake-U в номинальном режиме будет равно 9 Вт с вариациями в сторону понижения (до 5 Вт) и повышения (до 15 Вт).
рекламаГрафическая подсистема мобильных процессоров Tiger Lake будет представлена GPU с архитектурой Intel Xe (Gen12), имеющим в своём распоряжении до 96 исполнительных блоков, с уровнем производительности, в 2 раза превосходящим возможности предшественника семейства Ice Lake. Кроме того, заявлена поддержка аппаратного декодирования VP1 и H.265/HEVC 12-bit.
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рекламаСтоит напомнить, что мобильные процессоры 11-го поколения будут выпускаться по улучшенному 10-нм техпроцессу, получат ядра с архитектурой Willow Cove, более высокие частотные характеристики (по сравнению с Ice Lake), ряд архитектурных улучшений, а также поддержку PCIe 4.0 и Thunderbolt 4.
Источник изображений: VideoCardz, Twitter, momomo_us
Дебют мобильных процессоров Intel Tiger Lake, судя по имеющимся данным, должен состояться в середине текущего года.
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