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Пока широкое компьютерное сообщество горячо обсуждает результаты разнообразных тестов настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S), их преемники уже начинают демонстрировать свои достижения: так, известный энтузиаст под ником _rogame смог найти запись в базе данных популярного бенчмарка 3DMark 11 Performance, иллюстрирующую производительность одного из новых образцов.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Судя по имеющимся данным, настольный процессор семейства Rocket Lake-S получил в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии гиперпоточности и частотными характеристиками 3,5/4,1 ГГц в базовом/максимальном режимах. В подтесте, оценивающем уровень производительности непосредственно CPU, процессор 11-го поколения получил 11944 балла (Physics Score), уступив своему предшественнику в лице 6-ядерного 12-поточного Intel Core i5-10400 с частотной формулой 2,9/4,3 ГГц около 6,9 %, а вот графическая подсистема новинки оказалась чуть быстрее — на ~4,3 %. Стоит учесть, что представленный образец, судя по всему, является инженерным, поэтому от массовых моделей стоит ожидать бо́льших свершений.

Необходимо напомнить, что, исходя из ряда «утечек», настольные процессоры Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S) будут производиться по 14-нм техпроцессу и смогут похвастаться наличием вплоть до 8 ядер с микроархитектурой Willow Cove, сулящей ощутимое повышение числа исполняемых инструкций за такт (IPC), и графической подсистемой Intel Xe. Кроме того, новинки получат горячо ожидаемую поддержку интерфейса PCIe версии 4.0, оперативной памяти DDR4-2933, а также набора инструкций AVX-512. Уровень TDP новых моделей будет варьироваться в широких пределах — от 35 до 125 Вт. При этом процессоры семейства Rocket Lake-S будут совместимы с существующими материнскими платами на базе наборов системной логики 400-й серии.

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Дебют настольных моделей 11-го поколения ожидается в конце текущего либо в начале следующего года.