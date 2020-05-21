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Дебют настольных процессоров AMD Ryzen 4000 и материнских плат на базе чипсета A520 намечен на осень

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Несмотря на некоторую напряжённость в мировом масштабе, компания AMD следует своим чётко намеченным планам, продолжая радовать широкую компьютерную общественность очередными новинками, а ресурс DIGITIMES делится с нами очередной порцией информации касательно будущих дебютов.

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Источник изображения: AMD

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Пару недель назад специалисты «красной команды» явили миру набор системной логики B550, который станет основой для материнских плат среднего ценового сегмента. В рамках отчёта об успехах компании ASMedia, ответственной за разработку чипсетов AMD, источник делится сроками появления новинок: так, дебют системных плат на базе чипсета B550 состоится в июне, а вот появления первых продуктов, основанных на наборе системной логики A520, следует ожидать не ранее сентября.

Кроме того, тайваньская компания уже получила заказ от AMD на разработку чипсетов 600-й серии, выход которых запланирован на конец 2020 года.

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Помимо этого, источник сообщает о сроках дебюта настольных процессоров Ryzen 4000: по имеющимся данным, это событие намечено на конец третьего или начало четвёртого квартала текущего года.

Стоит напомнить, что, согласно ряду «утечек», десктопные процессоры Ryzen четвёртого поколения с архитектурой Zen 3 получат вплоть до 16 ядер, а прирост числа исполняемых инструкций за такт (IPC), благодаря ряду архитектурных улучшений, будет достигать 15-20 %.

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При этом специалисты AMD (не без помощи компьютерного сообщества) сулят поддержку процессоров с архитектурой Zen 3 не только материнскими платами на основе чипсетов 500-й и 600-й серий, но и системными платами на базе наборов системной логики X470 и B450, а неофициальные источники сообщают о пополнении данного списка чипсетом X370.

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amd ryzen 4000 a520
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