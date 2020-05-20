Нам только предстоит оценить объёмы той разъяснительной работы, которую предстоит провести после принятого AMD вчера решения обеспечить поддержку процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 в материнских платах на базе наборов логики AMD X470 и B450. Как пояснил представитель Gamers Nexus после консультаций с AMD, для наборов логики AMD серии 300 поддержка Zen 3 не предусматривается, и производители материнских плат в соответствующих инициативах не смогут рассчитывать на содействие с её стороны.

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Зато представитель популярного сайта WCCFTech с личной страницы в Twitter начинает внушать аудитории, что для некоторых плат на основе набора логики AMD X370 поддержка процессоров с архитектурой Zen 3 будет предусмотрена через бета-версию BIOS.

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Источник изображения: Twitter, Hassan Mujtaba

Нельзя исключать, что всё ограничится инициативой одного производителя материнских плат, которую AMD во избежание репутационных издержек сочтёт нужным пресечь. Остаётся только наблюдать за развитием интриги.