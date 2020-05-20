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Для AMD X370 поддержка Zen 3 будет реализована неофициально

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Нам только предстоит оценить объёмы той разъяснительной работы, которую предстоит провести после принятого AMD вчера решения обеспечить поддержку процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 в материнских платах на базе наборов логики AMD X470 и B450. Как пояснил представитель Gamers Nexus после консультаций с AMD, для наборов логики AMD серии 300 поддержка Zen 3 не предусматривается, и производители материнских плат в соответствующих инициативах не смогут рассчитывать на содействие с её стороны.

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Зато представитель популярного сайта WCCFTech с личной страницы в Twitter начинает внушать аудитории, что для некоторых плат на основе набора логики AMD X370 поддержка процессоров с архитектурой Zen 3 будет предусмотрена через бета-версию BIOS.

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Источник изображения: Twitter, Hassan Mujtaba

Нельзя исключать, что всё ограничится инициативой одного производителя материнских плат, которую AMD во избежание репутационных издержек сочтёт нужным пресечь. Остаётся только наблюдать за развитием интриги.

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Теги

amd socket am4 amd x370 amd zen 3 vermeer
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D-IMA
13:10
лол, если нет упора в вк то он в процессор по определению. Упор в дивожок это упор в максимальный фпс а там такого нет. Просто упор игры идёт в одно ядро, а остальные недогружены, вот тебе и проц нагр...
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FELSHER
13:10
Но зато когда амд сильнее на пару процентов, 100500 фантиковских коментов "интел сосет!"))
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Саша Круглик
13:08
Псть, парень, пс5 тоже на амд.
AMD меняет курс и включает поддержку Ryzen 4000 Zen 3 на платах с чипсетами B450 и X470, только с ограничениями
Inttz
13:08
Я понимаю.Так видно же,что и в проц упора нет, загрузка мизерная,по логике фпс должен расти пока проц в сотку не упрется или видеокарта,но не растет.Это не значит,что эти процы равны,просто их произво...
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azazell0
13:07
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