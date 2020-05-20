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Запрет на публикацию обзоров новеньких настольных процессоров Intel 10-го поколения пал, и особо старательные специалисты делятся с широкой общественностью результатами проделанной работы: среди них очутились и исследователи ресурса El Chapuzas Informático, в руках которых оказалась флагманская модель «синей команды».

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Прежде всего, стоит напомнить, что топовый настольный процессор Intel Core i9-10900K получил дополнительные 2 ядра и некоторый прирост частот по сравнению со своим предшественником в лице Core i9-9900K — 10-ядерная/20-поточная модель с базовой частотой 3,7 ГГц способна разгоняться до 5,3/4,9 ГГц при активности одного/всех ядер в максимальном режиме.

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Кроме того, флагманская модель получила прибавку к кэш-памяти третьего уровня, на что повлияли дополнительные 2 ядра — флагман располагает 20 Мбайт L3-кэша. Новинка наделена новым разъёмом (LGA 1200) и способна работать в дуэте с материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии.

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Помимо искомого процессора тестовый стенд включал в себя системную плату MSI MEG Z490 ACE, набор оперативной памяти G.Skill Trident Z Royal DDR4-3200 и видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Для укрощения «пылкого нрава» компонентов использовалась система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 360R.

С задачами, связанными с рендерингом в популярном бенчмарке Cinebench R20, в сравнении с достижениями своей предшественницы новая флагманская модель справилась неплохо, оказавшись производительнее на 1,4 % в однопоточной дисциплине и 27,0 % — в многопоточной. А вот своему 12-ядерному 24-поточному конкурента из стана AMD в лице Ryzen 9 3900X в многопоточном состязании новинка ожидаемо уступила, оказавшись позади на 15,1 %.

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В многопоточном тесте wPrime процессор Core i9-10900K продемонстрировал своё превосходство не только над моделью прошлого поколения, но и внезапно потеснил соперника «красной команды», обогнав своих оппонентов на 15,8% и 2,2 %, а вот в однопоточном состязании проиграл 5,0 % и 3,6 % соответственно.

С кодированием медиафайлов флагман нового поколения справился отлично: в тестовом пакете x264 Benchmark топовая модель обогнала Ryzen 9 3900X и Core i9-9900K на 1,6 % и 9,4 %.

В широко известном бенчмарке 3DMark Time Spy процессор Core i9-10900K также вырвался вперёд, обойдя модель «красной команды» и своего предшественника на 4,3 % и 10,2 % соответственно.

Скоростные показатели памяти в популярной утилите AIDA64 не слишком впечатляют, а вот значение задержки — одно из лучших.

В игровых приложениях флагманский процессор Core i9-10900K оказался безоговорочным лидером: новинка взяла верх не только над Ryzen 9 3900X, но и свергла с трона теперь уже бывшего «игрового короля» в лице Core i9-9900K.

Что касается температурных показателей, то во время стресс-теста в AIDA64 топовая модель разогрелась до 73 ºC при использовании системы жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 360R и до 82 ºC с применением СЖО Corsair H110i RGB Platinum. При этом значение энергопотребления составило около 235 Вт.

Разгонный потенциал используемого образца оказался ниже ожидаемого: исследователям ресурса удалось добиться значения в 5,1 ГГц по всем ядрам при напряжении ~1,3 В.

Источник изображений: El Chapuzas Informático

В результате своих исследований специалисты источника пришли к следующим выводам: дополнительные два ядра и повышенные тактовые частоты позволили процессору Core i9-10900K превзойти флагманскую модель прошлого поколения и вывели его на первое место в категории «Лучший игровой процессор», а вот в большинстве задач, для которых требуется высокая многопоточная производительность, следует обратить свой взор на Ryzen 9 3900X.



