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Пока «законопослушные» обозреватели ждут снятия эмбарго, чтобы опубликовать первые обзоры на десктопные процессоры Intel 10-го поколения, некоторые энтузиасты не дожидаются сего момента, уже сейчас публикуя результаты своих исследований: специалисты TecLab делятся с широкой общественностью сравнительным тестированием флагманского Intel Core i9-10900K и его соперников из стана AMD в лице Ryzen 9 3900X и 3950X, а ресурс VideoCardz тщательно собрал все данные из видео воедино.

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Тестовая платформа Intel включала в себя неназванную материнскую плату на базе чипсета Z490, в то время как система AMD имела в своём распоряжении системную плату MEG X570 GODLIKE от MSI. Кроме того, оба стенда были наделены парой модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z со следующими характеристиками: для Intel – DDR4-4000 (18-22-22-42 2T), для AMD – DDR4-3800 (15-16-1638 2T, FCLK=1900 МГц). Для графической подсистемы использовалась видеокарта GALAX GeForce RTX 2080Ti HOF, а охлаждением «горячего нрава» компонентов занималась система жидкостного охлаждения EKWB AIO 360 D-RGB.

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В популярной тестовой утилите wPrime 2.10 настольные процессоры Ryzen 9 3900X и 3950X оказались далеко впереди, обойдя своего оппонента из стана Intel на 12,8 % и 34,6 %, а вот в бенчмарке SuperPi Mod 1.9 уступили Core i9-10900K около 21,7% и 20,7 % соответственно.

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В задачах, связанных с рендерингом в широко известных пакетах Cinebench R15 и R20, модели «красной команды» ожидаемо превзошли достижения своего соперника, оказавшись быстрее на 11,0 % и 49,0 % (R20), 16,4 % и 54,4 % (R15) соответственно.

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А вот в вопросах компрессии/декомпрессии файлов в WinRAR 5.9 10-ядерная 20-поточная модель от Intel была производительнее своих конкурентов на 24-26 %.

В бенчмарке HWBOT x265, демонстрирующем достижения в задачах кодирования видео, 12/16-ядерные модели AMD были быстрее оппонента — на 2,4 % и 24,7 % (4K), на 1,1 % и 18,5 % (1080p) соответственно.

Офисные задачи, воспроизводимые посредством тестовых пакетов Puget Photoshop и After Effects, лучше поддались процессору от Intel.

В широко известных бенчмарках 3DMark Fire Strike Extreme и Time Spy Extreme в тестах, демонстрирующих уровень производительности CPU, процессор Core i9-10900K оказался чуть быстрее Ryzen 9 3900X (на 4,5 % и 1,5 %), но уступил Ryzen 3950X (на 8,6 % и 21,2 % соответственно).

Что касается игровой производительности, то флагманская 10-ядерная 20-поточная модель Intel продемонстрировала лучшую производительность в 5 из 6 представленных тайтлов, уступив лишь в старом добром GTA V.

Far Cry 5





GTA V





Assassin’s Creed Odyssey





Metro Exodus





Tomb Raider 9





Borderlands 3

При этом в разрезе энергопотребления система с Core i9-10900K «на борту» оказалась далеко впереди, потребовав 338 Вт под нагрузкой против 263 Вт у Ryzen 9 3900X и 306 Вт у Ryzen 9 3950X.

Источник изображений: VideoCardz, TecLab

Подводя итоги, специалисты отмечают, что «аппетиты» Intel Core i9-10900K, как и ожидалось, достаточно высоки, поэтому стандартом станет система жидкостного охлаждения. Что касается выбора между тремя моделями, то для задач, связанных с рендерингом или кодированием, рекомендуется использовать процессоры от AMD, в то время как для геймеров флагман от Intel подойдёт как нельзя лучше.