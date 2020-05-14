Настольным процессорам Intel Alder Lake-S приписывают поддержку DDR5 и наличие вплоть до 16 ядер
Ещё не состоялся полноценный дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения, а в распоряжении инсайдеров, известных под никами sharkbay и RetiredEngineer, оказалась очередная порция информации касательно десктопных CPU под кодовым именем Alder Lake-S, а специалисты ресурса VideoCardz сумели упорядочить эти данные.
реклама
Источник изображения: Intel
рекламаСогласно данным источника, 12-е поколение настольных процессоров Intel будет выпускаться в исполнении LGA 1700 и сможет похвастаться ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC), что станет возможным благодаря новому подходу компании в десктопном сегменте: модели семейства Alder Lake-S получат вплоть до 16 ядер — до 8 «стандартных» ядер и до 8 энергоэффективных с архитектурой Golden Cove и Gracemont соответственно.
рекламаКроме того, новинкам приписывается поддержка PCIe версии 4.0 и DDR5, о чём уже гласили недавние утечки, однако теперь источник приводит более конкретные данные: утверждается, что новые процессоры смогут функционировать с оперативной памятью DDR5 со скоростью передачи данных в 4800 GT/s в конфигурации 1DPC (1 модуль DIMM на канал) и 4000 GT/s при 2DPC (2 DIMM на канал или 1 двухранговый модуль). Отмечается, что из-за возросших требований (как минимум 6 слоёв PCB) стоимость новых модулей может увеличиться.
Помимо этого, источник напоминает, что настольные процессоры Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S), судя по данным Hardwareluxx, получат всего лишь 8 ядер в максимальном своём исполнении, но наконец-то избавятся от архитектуры Skylake, получив взамен ядра Willow Cove. При этом уровень TDP новинок не будет превышать значения в 95 Вт, а показатели PL1, PL2 и Tau практически не будут отличаться от характеристик их предшественников, что не вызывает особого удивления, ведь процессоры Rocket Lake-S смогут функционировать в дуэте со «старыми» материнскими платами 400-й серии.
реклама
Источник изображений: VideoCardz
реклама
Дебют настольных процессор Intel семейства Rocket Lake-S по самым оптимистичным прогнозам ожидается уже в конце текущего года, а более осторожные специалисты переносят данное событие на первый квартал следующего, а вот появление их преемников в лице продуктов под кодовым именем Alder Lake-S, без сомнения, произойдёт не ранее 2021 года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила