Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Настольным процессорам Intel Alder Lake-S приписывают поддержку DDR5 и наличие вплоть до 16 ядер

для раздела Блоги
+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ещё не состоялся полноценный дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения, а в распоряжении инсайдеров, известных под никами sharkbay и RetiredEngineer, оказалась очередная порция информации касательно десктопных CPU под кодовым именем Alder Lake-S, а специалисты ресурса VideoCardz сумели упорядочить эти данные.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Согласно данным источника, 12-е поколение настольных процессоров Intel будет выпускаться в исполнении LGA 1700 и сможет похвастаться ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC), что станет возможным благодаря новому подходу компании в десктопном сегменте: модели семейства Alder Lake-S получат вплоть до 16 ядер — до 8 «стандартных» ядер и до 8 энергоэффективных с архитектурой Golden Cove и Gracemont соответственно.

реклама

Кроме того, новинкам приписывается поддержка PCIe версии 4.0 и DDR5, о чём уже гласили недавние утечки, однако теперь источник приводит более конкретные данные: утверждается, что новые процессоры смогут функционировать с оперативной памятью DDR5 со скоростью передачи данных в 4800 GT/s в конфигурации 1DPC (1 модуль DIMM на канал) и 4000 GT/s при 2DPC (2 DIMM на канал или 1 двухранговый модуль). Отмечается, что из-за возросших требований (как минимум 6 слоёв PCB) стоимость новых модулей может увеличиться.

Помимо этого, источник напоминает, что настольные процессоры Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S), судя по данным Hardwareluxx, получат всего лишь 8 ядер в максимальном своём исполнении, но наконец-то избавятся от архитектуры Skylake, получив взамен ядра Willow Cove. При этом уровень TDP новинок не будет превышать значения в 95 Вт, а показатели PL1, PL2 и Tau практически не будут отличаться от характеристик их предшественников, что не вызывает особого удивления, ведь процессоры Rocket Lake-S смогут функционировать в дуэте со «старыми» материнскими платами 400-й серии.

реклама

Источник изображений: VideoCardz

реклама


Дебют настольных процессор Intel семейства Rocket Lake-S по самым оптимистичным прогнозам ожидается уже в конце текущего года, а более осторожные специалисты переносят данное событие на первый квартал следующего, а вот появление их преемников в лице продуктов под кодовым именем Alder Lake-S, без сомнения, произойдёт не ранее 2021 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel rocket lake-s alder lake-s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
2
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
7
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
103
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 103
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi Note 10 Lite потерял в цене 100 долларов в первый день продаж
+
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
77
Honor выпустила прошивку EMUI 10 для флагмана 2017 года
4
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
55
Бесплатные игры в Steam — батл рояль Geneshift можно забрать навсегда, а в великолепную стратегию Stellaris бесплатно играть неделю
5
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
15
Цена игровой приставки Sony PlayStation 5 оказалась выше, чем предполагали аналитики
26
Кремль, Подводный мир и Кронверк: показаны 5 самых креативных замков Heroes of Might and Magic III, которые никто не видел
8
Epic Games представила передовой движок Unreal Engine 5 и показала его возможности
72
AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
46
Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза
24
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
35
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
43
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
70
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
8
Xiaomi Redmi Note 9 Pro потерял в цене 40 долларов
2
Бюджетный геймерский 6-ядерный процессор Intel Core i5-10400 превосходит Core i5-9400F на 45% в Cinebench и других тестах
10
Вышел новый отчасти шуточный мод Dad Bod Geralt для Ведьмак 3, который намерен показать, что стало с Геральтом из Ривии после приключений
7
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
45
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
21

Популярные статьи

Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
119
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
45
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
34
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
7
Обзор игры Streets of Rage 4
10
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
2

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
12:40
Деньги в евро обменяй, и не пропадут ;)
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Art Gar
12:40
Больше читеров богу читеров! Ура, товарищи! Если будет времени бесплатной, все равно пофиг уже на неё.
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Yolanda Tarska
12:39
Будто описана покупка дорогой машины для спорта. Не надо продавать старое, пока не куплено новое. Новое может и дурить или ещё что-то. Брать лучше уже LGA 1200. Там хоть 6/12. Если не терпится, то 115...
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Екатерина Карпина
12:38
Так она будет бесплатной до 21 мая, а потом платной?
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
hihimik
12:38
Ну давай, расказывай, какое там охлаждение требуется для 8-ядерника?
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Yolanda Tarska
12:37
Помню на оригинальном Атлоне 64 (130нм 754 сокет) 10тка работала, но билды 15-16 года, дальше не пробовали.
Microsoft обновляет требования к процессорам для Windows 10 May 2020
Saint_Diver
12:37
Интел и АМД продаются в РФ, который находятся в разных Вселенных? Передавай привет барыгам, которые всегда задирают цены на то, что имеет больший спрос. Ваш Кэп.
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
rebel-1
12:35
Это не ноутбуки, а говнобуки с кишками от недорогого планшета. Плод маркетологов. Но пипл хавает, и это исключительно их вина. Сколько везде не пишут, сколько не говорят везде что эти недобуки даже дл...
Microsoft начинает отказываться от 32-разрядных версий Windows 10
nubanoid
12:35
можно и тем и тем пользоваться, зачем куда то переходить?
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Александр Борисович Челомбитько
12:34
Ну тут не дать не взять. Факт. Но большинство статей и правда большего не стоят. :(
Выпуск DDR4 1znm и 1ynm, характеристики DDR5 - дорожная карта Micron, Samsung и Hynix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем