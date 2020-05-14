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Ещё не состоялся полноценный дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения, а в распоряжении инсайдеров, известных под никами sharkbay и RetiredEngineer, оказалась очередная порция информации касательно десктопных CPU под кодовым именем Alder Lake-S, а специалисты ресурса VideoCardz сумели упорядочить эти данные.

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Источник изображения: Intel

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Согласно данным источника, 12-е поколение настольных процессоров Intel будет выпускаться в исполнении LGA 1700 и сможет похвастаться ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC), что станет возможным благодаря новому подходу компании в десктопном сегменте: модели семейства Alder Lake-S получат вплоть до 16 ядер — до 8 «стандартных» ядер и до 8 энергоэффективных с архитектурой Golden Cove и Gracemont соответственно.

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Кроме того, новинкам приписывается поддержка PCIe версии 4.0 и DDR5, о чём уже гласили недавние утечки, однако теперь источник приводит более конкретные данные: утверждается, что новые процессоры смогут функционировать с оперативной памятью DDR5 со скоростью передачи данных в 4800 GT/s в конфигурации 1DPC (1 модуль DIMM на канал) и 4000 GT/s при 2DPC (2 DIMM на канал или 1 двухранговый модуль). Отмечается, что из-за возросших требований (как минимум 6 слоёв PCB) стоимость новых модулей может увеличиться.

Помимо этого, источник напоминает, что настольные процессоры Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S), судя по данным Hardwareluxx, получат всего лишь 8 ядер в максимальном своём исполнении, но наконец-то избавятся от архитектуры Skylake, получив взамен ядра Willow Cove. При этом уровень TDP новинок не будет превышать значения в 95 Вт, а показатели PL1, PL2 и Tau практически не будут отличаться от характеристик их предшественников, что не вызывает особого удивления, ведь процессоры Rocket Lake-S смогут функционировать в дуэте со «старыми» материнскими платами 400-й серии.

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Источник изображений: VideoCardz

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Дебют настольных процессор Intel семейства Rocket Lake-S по самым оптимистичным прогнозам ожидается уже в конце текущего года, а более осторожные специалисты переносят данное событие на первый квартал следующего, а вот появление их преемников в лице продуктов под кодовым именем Alder Lake-S, без сомнения, произойдёт не ранее 2021 года.