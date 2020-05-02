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Обновлённый 12-нм AMD Ryzen 3 1200 AF ощутимо превосходит своего 14-нм предшественника — тестирование SteDi Gaming

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Компания AMD продолжает радовать ценителей своей продукции, постепенно переводя процессоры прошлых поколений на более тонкий техпроцесс: вслед за Ryzen 5 1600 подобной «трансформации» подвергся и Ryzen 3 1200, а специалисты YouTube-канала SteDi Gaming решили испытать новинку в ряде популярных игр и приложений.

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Стоит напомнить, что обновлённый процессор Ryzen 3 1200 получил новую маркировку YD1200BBM4KAF (в простонародье его окрестили Ryzen 3 1200 AF) и стал производиться по 12-нм технологическим нормам взамен 14-нм у «старой» модели (YD1200BBM4KAE). Новинка обладает теми же 4 ядрами без поддержки SMT с частотными характеристиками 3,1/3,4 ГГц, 8 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и показателем TDP в 65 Вт, при этом располагая рядом улучшений благодаря архитектуре Zen+, в том числе высоким разгонным потенциалом CPU и памяти.

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Тестовая система включала в себя материнскую плату ASRock X370M-HDV, два модуля оперативной памяти Crucial Ballistix RGB DDR4-3000 (CL16) общим объёмом 16 Гбайт, а также видеоадаптер AMD Radeon RX 5600 XT. Оппонентами для Ryzen 3 1200 AF (функционирующего на стандартных частотах и разогнанного до 3,9 ГГц — с припиской OC) стали Ryzen 5 2600 и «старый» Ryzen 3 1200 (14-нм).

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В популярных архиваторах 7-Zip и WinRAR новая модель на стандартных частотах смогла превзойти своего предшественника на 22,9/13,1 % (компрессия/декомпрессия) и 33,7 %, а в разгоне — на 33,0/28,3 % и 40,3 % соответственно.

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В задачах, связанных с рендерингом тестовой сцены в пакете Blender, процессор Ryzen 3 1200 AF также оказался существенно производительнее, превзойдя 14-нм модель на 12,0/26,4 % в стоке/разгоне.

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В широко известном бенчмарке Cinebench версий R15/R20 преимущество новинки было безоговорочным: в однопоточном состязании 12-нм модель обогнала свою предшественницу на 6,6/5,6 % на стандартных частотах и 21,3/19,8 % при разгоне, а в многопоточном тесте разрыв составил 16,1/16,3 % и 31,1/32,2 % соответственно.

А в тестах Mozilla Kraken и WebXPRT, позволяющих оценить производительность в веб-приложениях, процессор Ryzen 3 1200 AF на частоте в 3,9 ГГц смог поспорить с Ryzen 5 2600, даже чуть опередив своего «старшего собрата», не говоря уже о предшественнике, которого он превзошёл на 18,9 и 21,6 %.

Общая оценка уровня производительности в приложениях наглядно демонстрирует безоговорочное лидерство Ryzen 3 1200 AF против «старого» Ryzen 3 1200: разрыв между моделями на стандартных частотах составляет 14,3 %, а на частоте 3,9 ГГц для 12-нм CPU преимущество увеличивается до 28,9 %.

Что касается игровой производительности, то и тут переход на более тонкий техпроцесс и архитектуру Zen+ помог существенно увеличить показатели: практически во всех протестированных игровых приложениях Ryzen 3 1200 AF был ощутимо быстрее своего предшественника, что вылилось в общее преимущество в 21,2 % по среднему показателю fps и 24,8 % — по значению 1 % Low.

Энергопотребление системы осталось практически на том же уровне: 48 Вт в простое, 99 Вт при «замерах» в Cinebench R20 и 225 Вт — в Battlefield V. А вот температурные показатели Ryzen 3 1200 AF в сравнении с Ryzen 3 1200 существенно улучшились: 50 °C против 61 °C в Cinebench R20 и 50 °C против 67 °C в Battlefield V.

Источник изображений: YouTube, SteDi Gaming

Подводя итог, можно сказать, что при равной стоимости обновлённый Ryzen 3 1200 AF, несомненно, выглядит ощутимо предпочтительнее своего предшественника, поэтому при покупке стоит внимательно проверять маркировку процессора, выбирая модель с обозначением YD1200BBM4KAF.

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