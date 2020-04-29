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Захлестнувшая практически все страны мира пандемия коронавируса вносит коррективы в планы многих производственных гигантов, однако постепенно ситуация приходит в норму, позволяя компаниям строить графики запуска будущих продуктов: исключением не стали и AIB-партнёры NVIDIA, которые уже готовятся к запуску предстоящих графических продуктов «зелёной команды», сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на отчёт China Times.

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Источник изображения: Wccftech

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Если верить источнику, производственные партнёры NVIDIA начинают распродавать «старые» запасы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2000, освобождая место для графических адаптеров новой серии GeForce RTX 3000. Таким образом, в скором времени потенциальные покупатели смогут увидеть значительное снижение стоимости целого ряда моделей видеокарт прошлого поколения.

Согласно данным China Times, несколько ведущих азиатских производителей (ASUS, MSI, GIGABYTE) уже начали кампанию по уменьшению запасов «устаревающих» видеокарт, постепенно снижая стоимость GeForce RTX 2000, что, по мнению ресурса, является индикатором скорого дебюта по крайней мере трёх моделей видеокарт поколения Ampere, а наиболее вероятные кандидаты – GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3080 и RTX 3070. Не исключено, что появление новинок будет постепенным с разрывом в несколько месяцев, но первый представитель нового поколения, судя по всему, должен появиться в третьем квартале текущего года.

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Несомненно, особо нетерпеливым покупателям необходимо поспешить приобрести модель серии GeForce RTX 2000 по заманчивой цене, а всем остальным стоит дождаться 14 мая — именно в этот день NVIDIA планирует представить первые продукты с архитектурой Ampere.