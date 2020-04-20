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Буквально вчера компания ASUS уже успела обрадовать широкую компьютерную общественность «нечаянными утечками», иллюстрирующими внешний вид и технические характеристики ряда материнских плат, основанных на наборе системной логики Intel Z490, а сегодня, благодаря ресурсу VideoCardz, появились подробности о флагманских продуктах тайваньского производителя.

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Как выяснилось, премиальный сегмент модельного ряда ASUS займут системные платы ASUS ROG MAXIMUS XII в пяти вариациях: четыре из них получат уже привычные названия (Extreme, Formula, Apex и Hero), а вот имя пятой (Extreme Glacial) ещё нигде не мелькало. При этом на изображениях представлены только «старые добрые» модели, в то время как новинка пока остаётся в тени, однако предполагается, что это будет Maximus XII Extreme в белых тонах.

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Согласно представленным спецификациям, топовые продукты ASUS получат 16-фазную подсистему питания, при этом модели Extreme, Apex и Hero будут наделены алюминиевыми радиаторами с тепловыми трубками, а Formula получит в своё распоряжение водоблок для охлаждения элементов VRM и PCH. Кроме того, охлаждаться будут и накопители, установленные в слоты M.2.

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Источник изображений: VideoCardz

Системные платы ROG MAXIMUS XII Formula и Hero смогут похвастаться тремя разъёмами PCIe x16 версии 3.0, в то время как модели Extreme и Apex получат лишь по два слота. Помимо этого, продукты снабжены тремя разъёмами M.2, поддержкой Thunderbolt 3, а также модулями Wi-Fi и Bluetooth.

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Для установки оперативной памяти для моделей Extreme, Formula и Hero предназначено четыре слота с поддержкой до DDR4-4800, в то время как Apex имеет лишь два разъёма, но может похвастаться более внушительными характеристиками — вплоть до DDR4-5000.

Стоит напомнить, что дебют материнских плат на базе наборов системной логики Z490 должен состояться вместе с настольными процессорами Intel 10-го поколения — по имеющимся данным, это может произойти уже 30 апреля.