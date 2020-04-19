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Несколько недель назад стало известно о намерениях немецкой компании XMG по выпуску производительных ноутбуков, оснащённых настольными моделями процессоров AMD Ryzen третьего поколения, а сегодня в распоряжении ресурса Wccftech оказались данные, иллюстрирующие уровень производительности и эффективности новых продуктов.

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Источник изображения: XMG

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Стоит напомнить, что ноутбуки XMG APEX 15 могут быть оснащены одним из четырёх десктопных процессоров AMD – Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X, Ryzen 9 3900 или Ryzen 9 3950X. При этом уровень TDP всех моделей остановился на отметке в 65 Вт — даже флагманская 16-ядерная модель функционирует в режиме Eco.

Для демонстрации возможностей своих новых продуктов специалисты компании провели «замеры» в популярном бенчмарке Cinebench R15, сравнив результаты с достижениями настольных процессоров Intel Core i9-9900K и i7-9700K. Итогом данного противостояния стало ощутимое превосходство процессоров AMD: в разрезе многоядерной производительности даже Ryzen 7 3700X продемонстрировал практически равный результат с 95-ваттным Core i9-9900K, а по параметру энергоэффективности процессорам от AMD не было равных.

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Кроме того, компания XMG поделилась подробными данными касательно энергопотребления и температурных показателей своих продуктов: так, наиболее «горячий» Ryzen 9 3950X в стресс-тесте Furmark+Prime смог достичь 90,5 °C (в режиме Performance), что, по заверениям специалистов производителя, ниже предельных значений, при этом полное потребление ноутбука (включающего видеоадаптер GeForce RTX 2070 Refresh) остановилось на отметке в 255 Вт в пиковом значении и 233 Вт — в среднем.

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Источник изображений: Wccftech

Таким образом, ноутбуки XMG APEX 15 действительно выглядят впечатляюще, однако для всесторонней оценки стоит дождаться независимых тестов.