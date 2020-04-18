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Долгожданный анонс настольных процессоров Intel 10-го поколения состоится уже через пару недель, однако уже сейчас целый ряд новых моделей то и дело отмечается в том или ином популярном тестовом пакете: так, сегодня известный энтузиаст под ником TUM_APISAK делится с широкой компьютерной общественностью очередными достижениями одной из новинок в бенчмарке Geekbench 4.

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Источник изображения: Geekbench

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Пристально взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что десктопный процессор Intel Core i5-10600K, наделённый 6 ядрами/12 потоками с частотными характеристиками 4,1/5,0 ГГц в базовом/максимальном режимах, продемонстрировал следующие результаты: в однопоточной дисциплине ещё не вышедший CPU смог получить 6081 балл, а в многопоточной — 28523 очка. Этих достижений хватило, чтобы обогнать своего противника из стана AMD в лице Ryzen 5 3600X, имеющего в своём распоряжении те же 6 ядер и 12 потоков, функционирующих на частотах 3,8/4,4 ГГц, в среднем на 7 % (в однопоточном подтесте) и 2 % (в многопоточном подтесте) соответственно.

А вот в разрезе стоимости модель «красной команды» в настоящий момент кажется более привлекательной: судя по предварительным ценам, процессор от AMD на ~25-30 % дешевле своего конкурента. Естественно, в будущем цены на новинки могут претерпеть изменений.

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Стоит отметить, что приведенные результаты не могут отражать полной картины касательно производительности новых моделей, поэтому стоит запастись терпением и дождаться полноценных тестов.