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Как известно, настольные процессоры AMD Ryzen третьего поколения прочно укрепились в немецкой рознице, отвоевав заметный «кусок» от общего объёма продаж у своего прямого конкурента в лице Intel – по крайней мере, об этом говорит статистика крупного ритейлера Mindfactory.de в Германии.

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При этом наибольшую популярность среди покупателей завоевал 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 3600, а сегодня официальный Twitter-аккаунт немецкого онлайн-магазина сообщил радостную весть — по количеству реализованных единиц «народный» процессор преодолел отметку в 50 000. Несомненно, это впечатляющий результат, ведь наиболее продаваемая настольная модель Intel 9-го поколения в лице Core i7-9700K по объёму продаж отстаёт более чем в 3 раза с результатом в ~14 500 штук, а старый добрый Core i7-6700K, появившийся на рынке ещё во второй половине 2015 года, едва достиг показателя в ~45 800 единиц.

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Источник изображения: Twitter, Mindfactory

Несомненно, в настоящий момент AMD Ryzen 5 3600 является одной из самых доступных 6-ядерных 12-поточных моделей, однако не стоит забывать, что уже в конце апреля Intel намерена представить очередное поколение своих десктопных процессоров под кодовым именем Comet Lake-S, в том числе и модели семейства Core i5, наделённые 6 ядрами и долгожданной поддержкой гиперпоточности, которые, судя по всему, и станут основными соперниками для «народного» процессора от AMD, однако решающим фактором, несомненно, станет соотношение цена/производительность.