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Ещё не успели утихнуть страсти вокруг предстоящего дебюта настольных процессоров Intel 10-го поколения, как известный «сетевой детектив» под ником _rogame публикует изображение, подтверждающее существование десктопных процессоров Intel 11-го поколения под кодовым именем Rocket Lake-S.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Судя по записи в базе данных 3DMark, представленный инженерный образец получил в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой гиперпоточности и базовой частотой в 1,8 ГГц. Очевидно, что частотные характеристики данного экземпляра далеки от своих финальных значений, поэтому сравнивать его производительность с существующими моделями пока преждевременно. Как бы то ни было, данная «утечка» является подтверждением разработки новых настольных CPU Intel 11-го поколения.

Стоит напомнить, что, судя по недавним слухам, десктопные процессоры Intel семейства Rocket Lake-S будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу и получат до 8 ядер с архитектурой Willow Cove, которая принесёт ощутимое увеличение количества исполняемых инструкций за такт (IPC).

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Кроме того, новинки получат долгожданную поддержку интерфейса PCIe 4.0 (16+4 линий), а также набора инструкций AVX-512 и оперативной памяти DDR4-2933. Уровень TDP предстоящих моделей будет варьироваться от 35 до 125 Вт.

А вот графическая подсистема может пострадать: по некоторым данным, новинки будут наделены лишь 32 исполнительными блоками против 96 у моделей, производимых по 10-нм нормам.

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Несомненно, в обозримом будущем количество «утечек» касательно производительности очередного поколения процессоров Intel будет увеличиваться. Что касается дебюта новинок, то, судя по информации ряда источников, данное событие может состояться в конце текущего или начале следующего года.