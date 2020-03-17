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Замена для настольных процессоров Intel семейства Coffee Lake в скором времени предстанет перед широкой общественностью, однако некоторые счастливчики уже сейчас могут собственноручно пощупать и даже протестировать новые десктопные модели 10-го поколения: так, благодаря энтузиасту под ником _rogame, в сети появилась очередная порция данных, иллюстрирующих достижения одной из новинок в известных тестовых пакетах 3DMark Time Spy и Fire Strike.

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Представленный настольный процессор в лице Intel Core i5-10600K получил в своё распоряжение 6 ядер и долгожданную поддержку гиперпоточности, а частотные характеристики модели составили 4,1/4,8 ГГц в базовом/максимальном режимах. Кроме того, в паре с новинкой функционировали два модуля оперативной памяти DDR4 на частоте 2400 МГц.

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В дисциплинах тестовых пакетов, призванных оценить производительность CPU, искомая модель продемонстрировала следующие результаты: в бенчмарке Time Spy новинка смогла получить 7881 балл (CPU Score), а в пакете Fire Strike завоевала 20444 очка (Physics Score). В противостоянии со своим 6-ядерным 12-поточным соперником из стана AMD в лице Ryzen 5 3600X процессор «синей команды» оказался впереди в среднем на 4-8 % и 2-4 % соответственно.

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Источник изображений: 3DMark

Стоит напомнить, что не так давно стали известны предварительные цены на десктопные процессоры семейства Comet Lake-S — согласно имеющимся данным, стоимость процессора Core i5-10600K составляет около $290-300, в то время как цена Ryzen 5 3600X ниже на 45-50 %.

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Естественно, в будущем стоимость новинок может быть скорректирована. Кроме того, не стоит забывать, что единичные тесты могут не отражать реального уровня производительности той или иной модели.