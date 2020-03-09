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В то время как большинство энтузиастов с нетерпением ждут появления настольных процессоров Intel 10-го поколения, их более дальновидные коллеги не стесняются заглядывать в более отдалённое будущее: так, в распоряжении ресурса VideoCardz, в свою очередь ссылающегося на один из азиатских ресурсов и «сетевого детектива» ghost_motley, оказалась очередная порция данных касательно характеристик десктопных процессоров Intel 12-го поколения.

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Источник изображения: Intel

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Если верить источникам, новые CPU под кодовым именем Alder Lake-S будут выпускаться по 10-нм технологическому процессу, потребуют свежих материнских плат с разъёмом LGA 1700 и будут наделены долгожданной поддержкой интерфейса PCIe 4.0, а вот данные касательно DDR5 пока не подтверждены.

Кроме того, утверждается, что процессоры могут быть выполнены с задействованием некоей вариации гетерогенной архитектуры big.LITTLE, применяемой в своих продуктах компанией ARM и заключающейся в использовании в рамках одного изделия нескольких высокопроизводительных ядер и нескольких энергоэффективных, функционирующих в зависимости от характера нагрузки: так, будущие процессоры Intel могут получить до 16 ядер (8 «больших» + 8 «маленьких»), а уровень TDP новинок достигнет значения в 125 или даже 150 Вт.

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Источник изображения: Twitter, ghost_motley

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Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, появление десктопных процессоров Intel 12-го поколения ожидается на ранее конца 2021 года. Естественно, представленная выше информация относится к категории слухов, поэтому всецело доверять ей не стоит.